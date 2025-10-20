Amazon Web Services sufrió una caída el lunes 20 de octubre de 2025 en todo el mundo, afectando a miles usuarios y plataformas que dependen de sus servidores.

Amazon Web Services se cae a nivel mundial

De acuerdo con la información, Amazon Web Services sufrió una caída a nivel mundial este 20 de octubre afectando a miles de plataformas y usuarios en varios países, mismos que dependen de sus servicios.

La caída de Amazon Web Services se originó en Virginia del Norte, Estados Unidos; es decir, en una de las regiones más grandes y antiguas de la compañía, según reveló Amazon en un comunicado.

Amazon Web Services sufre una caída mundial este 20 de octubre del 2025 (Dowdetector )

En dicho comunicado, Amazon Web Services dio a conocer que sus clientes no podían crear ni actualizar casos de soporte técnico, y que se estaba trabajando para mitigar el problema y comprender el origen de esta caída mundial.

También se dio a conocer que ante la caída de Amazon Web Services, tenían altos índices de errores en pedidos enviados, por lo que trabajaban por múltiples vías para acelerar la recuperación.

Según revela el portal de Downdetector , plataforma en donde usuarios reportan las caídas de diferentes plataformas, los servicios de Amazon Web Services comenzaron a fallar en punto de las 12:52 am de este lunes 20 de octubre.

El servicio de Amazon Web Services comenzó a establecerse alrededor de las 5:00 am y se dio a conocer que la causa de esta caída mundial en sus servicios, se debió a una falla en los procesos de comunicación del servicio y los servidores de Virginia del Norte.