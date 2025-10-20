¿Qué pasó con Mercado Pago? La caída mundial de Amazon Web Services afecta sus servicios en México y Argentina.

¿Por qué la caída de Amazon Web Services afectó a Mercado Pago en México y Argentina?

Este 20 de octubre del 2025, se registró una caída global en los servidores de Amazon Web Services, lo cual provocó un caos en todo el mundo, ya que muchas páginas y aplicaciones dependen de sus servidores.

Los expertos revelaron que el problema se registró en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), provocando que cada vez que alguien quisiera poner una página web o aplicación, se registrara un error, lo cual afectó a varias empresas, páginas y servicios como Mercado Pago.

Mercado Pago registra problemas tras la caída de Amazon Web Services (Downdetector )

De acuerdo con el experto en ciberseguridad de la Universidad de Notre Dame, Mike Chapple, explicó de manera sencilla qué fue lo que ocurrió con el fallo de Amazon Web Services y porqué esta terminó afectando a muchas páginas, aplicaciones y servicios como Mercado Pago en México y Argentina:

“Amazon tenía los datos guardados con seguridad, pero nadie podía encontrarlos. Fue como si grandes partes de internet sufrieran amnesia temporal” Mike Chapple

Además de Mercado Pago, otras empresas de uso frecuente en todo el mundo, experimentaron fallas e intermitencias en su conexión y servicios, tales como:

McDonald’s

Fortnite

Starbucks

Crunchyroll

HBO Max

Amazon Prime

Alexa

YouTube

ChatGPT

En el caso de Mercado Pago, miles de usuarios reportaron tener dificultades para ingresar a la app y sitio web; además de no poder realizar pagos, transferencias o hacer operaciones bancarias.