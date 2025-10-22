El AWS status de hoy, 22 de octubre del 2025 reporta fallas en los servicios de Amazon Web Services tras la caída del lunes 20 de octubre.

Último informe de AWS status en español

No obstante la intermitencia del servicio el 22 de octubre, en el informe de AWS Status no se han colocado eventos o fallas importantes en sus servicios pese a los reportes de los usuarios.

Habrá que estar al pendiente para saber cómo se desarrolla esta intermitencia en Amazon Web Services hoy 22 de octubre y si es que estos continúan presentes o, finalmente, logran solucionar dichas fallas.

De acuerdo con los expertos, la causa principal de la caída de Amazon Web Services el pasado 20 de octubre, se debió a un fallo en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés), un error común.

El DNS actúa como un mapa dentro de una página o aplicación para redirigir a los usuarios y el tráfico que se genere; pero el lunes 20 de octubre, AWS perdió su orientación y afectó a más de mil empresas.

Usuarios reportan fallas en los servicios de Amazon Web Services el 22 de octubre

Una vez más los servicios de Amazon Web Services experimentan fallas, de acuerdo con los reportes de los usuarios a través de la página Dowdetector , la cual recopila los eventos del miércoles 22 de octubre 2025.

En ellos se describe que a partir de las 8:00 am, hora del centro de México, comenzaron a registrarse fallos e intermitencias a nivel mundial de Amazon Web Services; esto tras su caída a nivel global el pasado 20 de octubre, por lo que sus sistemas aún intentan recuperarse.

Amazon Web Services registra nuevos fallos este 22 de octubre del 2025 (Downdetector)

De hecho, los usuarios han registrado estas fallas de Amazon Web Services como “intermitencias en el servicio” de distintas empresas que dependen directamente de los servidores de AWS.