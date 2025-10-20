Hoy lunes 20 de octubre de 2025, usuarios han reportado una falla en la app y hasta en el sitio web de Cinemex.

Por lo que en redes sociales se puede leer mensajes para Cinemex como “tu página y app están caídas o qué pasa?”, “la app y tú sitio web no funcionan desde hace horas”.

@Cinemex Tu app y tú sitio web no funcionan desde hace horas. — Karen Belmonte (@KR_BELMONTE) October 20, 2025

Dejando a cientos de usuarios sin poder comprar los boletos para ver su película del momento en Cinemex, tras esta falla.

Ante esto, pese a que no hay un comunicado oficial por parte de Cinemex sobre la falla en la app y el sitio web, la cadena de cines sí ha respondido algunos mensajes de los usuarios.

Respuesta de Cinemex que ha llegado lamentando las molestias de los usuarios de la cadena de salas de cine, además de que precisó que la falla se debe a “algunos problemas técnicos”, los cuales esperan solución a la brevedad.

“¡Lo sentimos mucho! Estamos experimentando algunos problemas técnicos, pero nuestro equipo está trabajando arduamente para solucionarlos y reanudar el servicio. ¡Agradecemos tu comprensión!” Cinemex

Falla app y web de Cinemex pudo haber sido por preventa de boletos para concierto de K-pop

Entre internautas, se dice que que la falla en la app y la web de la cadena Cinemex pudo haber sido por preventa del concierto de K-pop.

Pues casualmente, hoy 20 de octubre arrancó la preventa de boletos para las funciones limitadas de la proyección del concierto del llamado Rey del kpop, G-Dragon: Übermensch.

Por lo que para algunos usuarios, esta falla no sería novedad en Cinemex ante la alta demanda en las preventa de boletos.

Sin embargo, los asistentes a las salas de Cinemex lamentan que aún se sigan experimentando este tipo de fallas en las preventa de boletos tanto en la app como la web.