La caída de Amazon Web Services ha afectado también el mundo de los videojuegos, dejando inutilizados servidores de al menos 22 títulos y servicios relacionados.

Estamos hablando de la caída de Amazon Web Services que ha dejado sin juego en línea a 22 títulos y, en algunos casos, ni siquiera se puede acceder a los videojuegos en cuestión.

Epic Games Store y Steam (Especial)

22 servidores de videojuegos en México afectados por la caída de Amazon Web Services

Aquí te dejamos la lista de los 22 videojuegos y servicios afectados en México por la caída de Amazon Web Services:

Roblox Fortnite Clash Royale Dead by Daylight Clash of Clans Rainbow Six Siege Wordle Genshin Impact Apex Legends Sonic Racing: CrossWorlds Fall Guys Lost Ark Rocket League League of Legends Battlefield EA Ubisoft Conect Steam Epic Games Store PlayStation Network Xbox Network Nintendo Switch Online

Como puedes ver, también afectó a tiendas y desarrolladoras de videojuegos, esto quiere decir que no se puede jugar online prácticamente en ninguna plataforma.

Aunque tu juego favorito no esté en la lista, por el simple hecho de estar alojado en PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam o Epic Games Store, no se podrá ejecutar online.

En algunos casos ni siquiera podrás jugar la campaña de un jugador, si es que el título en cuestión depende de una conexión online o suscripción.

Por ejemplo, los juegos de PlayStation Plus o Xbox Game Pass, que debes de tener activa tu suscripción para que se puedan abrir.

PSN (Sony)

¿Qué pasará con los 22 videojuegos y servicios que no funcionan por la caída de Amazon Web Services?

Lamentablemente, ni las desarrolladoras ni los usuarios pueden hacer algo ante la caída de Amazon Web Services, por lo que estos 22 juegos y servicios seguirán deshabilitados.

Si quieres jugar mientras arreglan la caída de Amazon Web Services, te recomendamos títulos para un solo jugador que no dependan de conexión a internet.

De preferencia si tienes copias físicas de los mismos, pues así aseguras un mejor funcionamiento de estos mientras se soluciona el problema.

Amazon señaló que ya se encuentra trabajando en el caso, pero es probable que no se arregle hasta la noche del lunes 20 de octubre o en la madrugada del martes 21.