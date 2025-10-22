Tras la caída de Amazon Web Services (AWS) el pasado 20 de octubre que afectó a miles de usuarios en todo el mundo, ahora se revela el posible origen del fallo.

¿Qué provocó la caída de AWS el pasado 20 de octubre?

El 20 de octubre, Amazon Web Services se cayó a nivel mundial, lo cual implicó que varios negocios, aplicaciones y sitios web colapsaran al depender directamente de sus servidores; pero ¿qué fue lo que ocurrió para provocar este fallo global?

De acuerdo a la información, la causa del fallo en AWS fue un error en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), un error común que como ya se vio, puede provocar muchos problemas.

Amazon Web Services sufre una caída mundial este 20 de octubre del 2025 (Dowdetector )

El DNS actúa como un mapa cuando alguien intenta abrir o entrar a una página, aplicación y demás pero, el lunes 20 de octubre, AWS perdió su orientación y afectó a más de mil empresas, entre ellas:

Snapchat

Fortnite

Roblox

Crunchyroll

HBO Max

Canva

HMRC

Lloyds

Reddit

El DNS de AWS no podía ubicar los dominios para dirigir el tráfico hacia sus sitios web, y aunque esto errores ocurren por varias razones, usualmente se trata de un problema de mantenimiento o una falla en el servidor.

Mismos que van desde un error humano hasta una mala configuración; en casos extremos podría tratarse de un ciberataque pero no se ha revelado que esta haya sido la causa de la caída de Amazon Web Services.

Lo que sí dijo, es que el error de DNS ocurrió en su centro de datos en el norte de Virginia, el más grande y antiguo que tiene AWS, provocando que miles de empresas colapsaran al depender directamente de sus servidores.

Amazon Web Services (Especial)

Con información de BBC.