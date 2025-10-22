Desde tempranas horas del miércoles 22 de octubre de 2025 se registraron nuevas fallas en los servicios de Amazon Web Services a nivel mundial.

Los reportes se han estado registrando a través de la página de Downdetector, la cual revela que a partir de las 8:00 am hora del centro de México, comenzó la intermitencia en AWS.

A través de la página de Dowdetector, los usuarios han estado reportando nuevas fallas en los servicios de Amazon Web Services (AWS).

Si bien los reportes no han acrecentado en comparación con el pasado 20 de octubre del 2025, las fallas se han mantenido de manera errática en algunos servidores y páginas que dependen de AWS como Mercado Libre.

Habra que esperar para conocer más detalles sobre esta nueva falla e intermitencia en los servicios de Amazon Web Services.

De momento, las fallas intermitentes en Amazon Web Services de este 22 de octubre, no han provocado un colapso como el que ocurrió el pasado lunes 20 de octubre del 2025.

Pues cabe recordar que el pasado 20 de octubre, Amazon Web Services sufrió una caída a nivel mundial, provocando que miles de empresas y usuarios tuvieran problemas de conexión como:

Fortnite

Crunchyroll

Reddit

Snapchat

HBO Max

Lloyd

Mercado Libre

BBVA

Roblox

Pinterest