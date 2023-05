En pleno 10 de mayo, Día de las madres, el empresario multimillonario, Elon Musk, compartió por medio de su cuenta de Twitter, un controvertido mensaje.

Fiel a su costumbre de usar su cuenta de Twitter para una infinidad de motivos, como el de compartir memes y tuits de humor, Elon Musk publicó un mensaje que ha sido calificado como controvertido.

Y es que este miércoles 10 de mayo, Día de las madres, quien es reconocido como uno de los hombres más ricos del mundo, posteó en Twitter una imagen que ha dado de qué hablar .

Elon Musk, dueño de Twitter (Benjamin Fanjoy / AP)

Elon Musk comparte meme que lo relaciona con el mundo de los NFT

Sin agregar ninguna clase de comentario, Elon Musk compartió este miércoles 10 de mayo, Día de las madres, un tuit en el que incluyó solo una curiosa imagen .

La publicación que ha sido calificada como un controvertido mensaje, se trata de un meme con una versión de la colección de tokens no fungibles (NFT), que es conocida como Milady .

No obstante, en el meme que publicó y sobre el cual Elon Musk no hizo ningún tipo de comentario, se indica con un sentido humorístico que en realidad la ilustración no es un meme.

Y es que en la imagen de humor tipo “shitpost”, se destaca la leyenda “There is no meme, i love u”, es decir “Esto no es un meme, te amo” , por su traducción al español.

De inmediato, usuarios de Twitter respondieron a la publicación de Elon Musk con otras variaciones del mismo meme, muchos de los cuales retoman a Milady, la colección de NFT.

Precios del NFT Milady se disparan tras controvertido mensaje de Elon Musk

La reacción entre usuarios de Twitter ante el controvertido mensaje que Elon Musk publicó este 10 de mayo, Día de las madres, no fue la única, pues el tuit tuvo un notable impacto financiero.

Lo anterior debido a que el meme que publicó Elon Musk, provocó que se dispararan los precios de la colección de NFT, Milady en el mercado de criptomonedas.

Datos de NFT Price Floor refieren que ante el tuit del empresario, las ventas de títulos de Milady aumentaron hasta en un 500 por ciento desde la publicación del controvertido mensaje.

Además, se indica, los precios de la colección de tokens no fungibles, registraron una inusitada alza en sus precios debido a que se elevaron casi un 50 por ciento.

Por ello, la colección se ubicó casi de inmediato en el primer sitio de tendencias en la plataforma, OpenSea, debido a que alcanzó un precio histórico de casi 13 mil 700 dólares por unidad.

¿Qué es Milady, el NFT que Elon Musk impulsó con un controvertido mensaje?

Cabe destacar que sitios especializados explican que Milady, se trata de una colección de NFT compuesta por caso 10 mil imágenes de perfil, y fue creada por la cadena de bloques Ethereum .

Pese a la aparente inocencia de la colección que muestra rostros de personajes anime con características “chibi”, el NFT que impulsó Elon Musk no está exento de controversias.

Años atrás, circularon rumores en los que se afirmaba que Charlotte Fang, el autor del proyecto Remila que creó a Milady , formaría parte de un colectivo de supremacistas blancos.

Ante los reportes, quien también es conocido como Charlie Fang o Charlemagne, admitió que manejaba de una cuenta de Twitter dedicada la publicación de contenido racista.

Luego de ello, Fang tomó la decisión de abandonar Remila y con ello se desvinculó del NFT, lo cual ocasionó que los precios de la colección cayeran hasta este 10 de mayo, Día de las madres.

Tomando en cuenta el contexto, la publicación de Elon Musk ha sido calificada como controvertida, ya que se advierten los vínculos supremacistas que tuvo Milady en algún momento.