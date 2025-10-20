Amazon Web Services registró una caída mundial este 20 de octubre del 2025, dejando sin servicio a varias plataformas que dependen de sus servidores como Prime Video, Snapchat, Fortnite y más páginas web.

Amazon Web Services se cae a nivel mundial y deja sin servicio a plataformas y aplicaciones

El 20 de octubre del 2025, alrededor de las 12:52 am, se registró una falla en los servidores de Amazon Web Services a nivel mundial, lo cual provocó su caída a nivel mundial afectando a los servicios de varias plataformas y aplicaciones como:

Amazon Prime Video

Snapchat

Fortnite

Roblox

Duolingo

Coinbase

Venmo y Robinhood

Slack

Microsoft Teams

HM Revenue & Customs

Ring

Amazon

Alexa

Clash Royale

Perplexity

Canva

Apple TV+

Crunchyroll

Instructure

The New York Times

Cime

College Board

Wordle

Verizon

Life 360

Good Reads

McDonalds

Pokémon Go

HBO Max

Xbox

Palworld

Ubisoft

EA Sports

Amazon Web Services se cae este 20 de octubre del 2025, dejando sin servicio a varias aplicaciones y plataformas en todo el mundo (Downdetector )

Después de varias horas, se restablecieron los servicios de Amazon Web Services, el cual dejó sin servicio a al menos 58 plataformas en todo el mundo, incluyendo a Amazon DyanamoBD, una base de datos para miles de aplicaciones y juegos en línea.

Posteriormente, Amazon Web Services reveló en un comunicado que los servicios se estaban restableciendo correctamente, aunque advirtió de posibles retrasos ante la acumulación de solicitudes.

También aseguró estar trabajando para una recuperación completa en todos los servicios de Amazon Web Services, del cual dependen miles de aplicaciones, servicios y páginas web en todo el mundo.