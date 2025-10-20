Amazon Web Services registró una caída mundial este 20 de octubre del 2025, dejando sin servicio a varias plataformas que dependen de sus servidores como Prime Video, Snapchat, Fortnite y más páginas web.
Amazon Web Services se cae a nivel mundial y deja sin servicio a plataformas y aplicaciones
El 20 de octubre del 2025, alrededor de las 12:52 am, se registró una falla en los servidores de Amazon Web Services a nivel mundial, lo cual provocó su caída a nivel mundial afectando a los servicios de varias plataformas y aplicaciones como:
- Amazon Prime Video
- Snapchat
- Fortnite
- Roblox
- Duolingo
- Coinbase
- Venmo y Robinhood
- Slack
- Microsoft Teams
- HM Revenue & Customs
- Ring
- Amazon
- Alexa
- Clash Royale
- Perplexity
- Canva
- Apple TV+
- Crunchyroll
- Instructure
- The New York Times
- Cime
- College Board
- Wordle
- Verizon
- Life 360
- Good Reads
- McDonalds
- Pokémon Go
- HBO Max
- Xbox
- Palworld
- Ubisoft
- EA Sports
Después de varias horas, se restablecieron los servicios de Amazon Web Services, el cual dejó sin servicio a al menos 58 plataformas en todo el mundo, incluyendo a Amazon DyanamoBD, una base de datos para miles de aplicaciones y juegos en línea.
Posteriormente, Amazon Web Services reveló en un comunicado que los servicios se estaban restableciendo correctamente, aunque advirtió de posibles retrasos ante la acumulación de solicitudes.
También aseguró estar trabajando para una recuperación completa en todos los servicios de Amazon Web Services, del cual dependen miles de aplicaciones, servicios y páginas web en todo el mundo.