Aunque se dudaba de que Apple siguiera con esta línea de su división de teléfonos, nuevos reportes apuntan que tendríamos un iPhone Air 2 en 2026.

No solo eso. Este iPhone Air 2 podría hacer algunos ajustes en uno de los puntos más criticados del primer modelo, que no vendió como se esperaba.

El iPhone Air 2 se presentaría en septiembre de 2026

De acuerdo con el insider chino, Fixed Focus Digital, Apple mantendría sus planes para lanzar un iPhone Air 2 en 2026, más allá del desempeño que haya tenido la primera entrega.

No solo eso, menciona que el iPhone Air 2 se presentaría en la tradicional conferencia de septiembre de Apple, donde se muestran los nuevos modelos de teléfonos de la marca.

iPhone Air 2 (Apple)

Esto significa que estaría disponible en ese mismo mes de septiembre o en octubre a más tardar.

Además, se mencionó que este nuevo modelo contaría con una segunda cámara para contrarrestar las críticas que se hicieron al equipo actual, por solo tener un sensor disponible.

En cuanto otras especificaciones, así como el precio, de momento no se dio ningún detalle adicional, esperando que se den más filtraciones o reportes oficiales de Apple en 2026.

El iPhone Air 2 fue muy criticado y vendió menos de lo esperado

Aunque al principio el iPhone Air llamó la atención del público, tras su lanzamiento la expectativa se desinfló rápidamente, debido a que sus especificaciones no eran nada del otro mundo.

Si bien el diseño del iPhone Air su alabado por su peso y dimensiones, esto traía como consecuencia que solo contara con una cámara tradicional, además de que la batería duraba muy poco.

Lo peor fue el precio, el cual muchos consideraron que era excesivo para todo lo que ofrecía este modelo; cosa que ahuyentó a muchos compradores, provocando un rendimiento bajo en cuanto a ventas y que se pensara que no habría un iPhone Air 2 en 2026.

Pero, si los insiders están en lo correcto, parece que Apple confía en hacer los ajustes adecuados para potenciar las ventas.