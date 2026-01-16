Ya se filtraron algunos rumores sobre las posibles características del iPhone 18 Pro Max.

Ante la inminente lanzamiento del iPhone 18, han comenzado a salir detalles sobre la versión Pro Max del dispositivo de Apple.

iPhone 18 Pro Max tendría estas características, según rumores

De acuerdo con rumores, el iPhone 18 Pro Max contaría con las siguientes características:

Nuevo chip A20 Pro de 2 nanómetros para mejorar la velocidad y rendimiento

Mayor duración de la batería con un rendimiento adicional del 15%

Pantalla 6.8 pulgadas, LTPO y 120 Hz

Mejor velocidad de carga

Pantalla sin bordes

Sistema de Face ID oculto bajo la pantalla

Eliminación de la Dinamyc Island

Versión del sistema operativo iOS 27

Versión con almacenamiento de 2 TB

Nuevos sensores en cámara con sensor principal, ultra gran angular y teleobjetivo para mejor calidad y nitidez en las imágenes

Botón para controlar la apertura de la cámara

Grabación en formato 8K

RAM de 12 GB LPDDR5

iPhone (Unsplash)

Fecha del lanzamiento del iPhone 18 Pro Max

Como ya es habitual, el iPhone 18 Pro Max se presentaría en el mes de septiembre de 2026 durante el Apple Event, junto con las demás versiones del nuevo dispositivo de la compañía de Cupertino.

Los rumores de la presentación del iPhone 18 apuntan a que también se daría a conocer un dispositivo plegable, aunque no hay nada confirmado.

Respecto al precio del iPhone 18 Pro Max, se estima que podría costar 21 mil 133 pesos (1 mil 199 dólares).

No obstante, un contexto de escasez de chips haría que los dispositivos de Apple suban su costo en el mercado.