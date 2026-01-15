Te contamos sobre las nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro que ponen bajo la lupa a Apple.

Recientemente, en redes sociales se dieron a conocer más detalles acerca de lo que sería el iPhone 18 Pro.

Estas son las nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro que ponen a Apple bajo la lupa

Analistas de tecnología y portales especializados han filtrado las características que tendría el iPhone 18 Pro de Apple.

El dispositivo contaría con las siguientes mejoras y funciones:

Pantalla LTPO de 6.27 pulgadas y 120 Hz

Face ID integrado bajo la pantalla para una experiencia inmersiva

Curvatura en la pantalla

Marcos más delgados

Grabación en formato 8K

Isla dinámica más pequeña

Cámara con lentes con zoom periscópico

Dichas filtraciones se suman a los rumores que ya habían circulado sobre el iPhone 18 Pro:

Combinación de colores de las áreas de aluminio y vidrio para una apariencia unificada

Nuevas opciones de color

Chip A20 Pro

Batería con una duración más amplia

Control de cámara

Módem C2

iPhone (Filip Baotić / Unsplash)

¿Por qué nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro ponen a Apple bajo la lupa?

Las nuevas filtraciones del iPhone 18 Pro han puesto bajo la lupa a Apple, pues expertos cuestionan el precio que podría tener el nuevo dispositivo para el público.

Recordemos que la versión Pro y Pro Max del iPhone son las más costosas, por lo que esperan que no siga aumentando.

Otro aspecto a tomar en cuenta es qué tanto las nuevas funciones del iPhone 18 Pro podrían afectar la sostenibilidad del dispositivo.

Por lo que se espera que Apple tome en cuenta todos esos factores al momento de diseñar su iPhone 18 Pro.