Llegó el Apple Creator Studio en 2026, te damos el precio y apps incluidas.

Apple anunció el lanzamiento de su Creator Studio, una colección de aplicaciones creativas con funciones de IA, para todos los creadores de contenido.

Precio del Apple Creator Studio en 2026

Se reveló el precio y fecha des disponibilidad que tendrá el Apple Creator Studio.

El Apple Creator Studio estará habilitado para el público a partir del 28 de enero 2026 y tendrá los siguientes costos:

Plan Nueva suscripción: 149 al mes o 1 mil 490 al año con un periodo de prueba gratuito de 1 mes

Plan Estudiantes y docentes: 49 pesos al mes o 490 al año con un periodo de prueba gratuito 1 mes

Suscripción para Nuevos dispositivos: 3 meses gratis en la compra de un iPad o una Mac

Toma en cuenta que el Apple Creator Studio se podrá descargar desde el App Store.

Apple Creator Studio (Apple )

Apps incluidas en el Apple Creator Studio en 2026

El Creator Studio tendrá aplicaciones para “edición de videos, composición musical, creación de imágenes y productividad visual”, reveló Apple.

Todas la apps incluidas en el Apple Creator Studio 2026 son:

Final Cut Pro: App que estrena herramientas de edición de video y presentaciones para Mac y el iPad, mejorando los procesos de trabajo

Logic Pro: Ayuda a producir música y perfeccionar el sonido. Se añadieron las funciones Synth Player y Chord ID.

Pixelmator Pro: Herramienta que llega por primera vez al iPad, optimizado para la pantalla táctil y el Apple Pencil, para permitir editar imágenes y crear gráficos con inteligencia avanzada

Keynote: Se añaden nuevas funciones basadas en Apple Intelligence, mejorando la productividad.

Pages: Herramienta con funciones basadas en Apple Intelligence que ayudan a mejorar la productividad.

Numbers: Funciones con Apple Intelligence como recomendaciones de contenido

Freeform: App para organizar contenido de forma visual y compartirlo con otros

Motion: App de diseño de gráficos de alto rendimiento para crear composiciones en 2D, 3D y 360

Compressor: Aplicación de flujo de trabajo que transcodifica archivos de contenidos a diversas salidas de dispositivos y formatos

MainStage: Herramienta para músicos, optimizada para interpretaciones en vivo

Apple señala que las funcionalidades de Freeform no estarán disponibles por el momento, aunque se añadirán más adelante este año Apple Creator Studio.