Se reveló que podrían salir unos AirPods con cámaras, te contamos todo sobre su llegada a México.

Todo apunta a que en el 2026, Apple lanzaría una nueva versión de AirPods Pro.

¿Los AirPods Pro con cámaras llegan a México?

De momento, Apple no ha hecho oficial la llegada de los AirPods con cámaras. El rumor del dispositivo surgió del analista, Ming-Chi Kuo.

Se espera que los audífonos sean presentados en la próxima Keynote de septiembre de 2026 y que cuenten con disponibilidad para México.

AirPods (Apple)

Respecto al precio de los AirPods Pro con cámaras, se especula que podrían tener un costo de entre 5 mil 200 a 6 mil 900 pesos.

No obstante, hay que esperar a que el propio Apple confirme la llegada de los AirPods con cámaras.

Así serían los AirPods Pro con cámaras de Apple

Los AirPods que pretende lanzar Apple contarían con cámaras infrarrojas para el control de gestos sin usar los toques en el dispositivo.

El objetivo es que haya una interacción más natural con el entorno en que se usen.

Con sus sensores, los AirPods Pro detectarán los movimientos de mano para realizar acciones como:

Cambiar de tema

Ajustar volumen

Contestar llamadas

Otras características que tendrían los AirPods con cámaras son:

Experiencia de audio espacial más envolvente para el usuario

Mejor rendimiento en su uso y consumo de energía

Audio espacial realista al vincularse con los Apple Vision Pro que se ajusta al movimiento del usuario

Chip H3 para un excelente desempeño

Funciones para detectar datos biométricos