La NASA inicia cuenta regresiva: Artemis II confirma fecha de lanzamiento a la Luna.

Tras solucionar los problemas técnicos que provocaron su aplazamiento en febrero, Artemis II está lista para su misión a la órbita lunar.

Hoy jueves 12 de marzo, la NASA confirmó como fecha de lanzamiento de Artemis II a la Luna: el miércoles 1 de abril.

Aunque la agencia espacial también tiene varias ventanas para el despegue de Artemis II en abril, en caso de que haya algún imprevisto.

De acuerdo con Lori Glaze, viceadministradora asociada de la NASA están “trabajando para lograr esa fecha”.

Artemis II (NASA)

El anuncio llega luego de que la NASA completara la Revisión de Preparación para el Vuelo de Artemis II y se diera el visto bueno para el lanzamiento.

La NASA tiene programado el próximo jueves 19 de marzo el lanzamiento a la plataforma 39B de:

Cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial)

Nave espacial Orión

Previamente, se anunció que Artemis II despegaría a principios de marzo; sin embargo, la NASA aplazó la misión.

¿Quiénes son los tripulantes de Artemis II que van a la Luna?

La tripulación de la misión Artemis II contará con la participación de cuatro astronautas:

Reid Wiseman, de 50 años de edad (Estados Unidos)

Victor Glover, de 49 años de edad (Estados Unidos)

Christina Koch, de 47 años de edad (Estados Unidos)

Jeremy Hansen, de 50 años de edad (Canadá)

La duración de la misión será de 10 días, reveló la NASA.

Con este vuelo tripulado, la NASA busca enfilarse hacia el regreso a largo plazo a la superficie de la Luna y misiones futuras a Marte.

El objetivo de los astronautas de Artemis II es recorrer el lado oculto de la Luna para estudiar y capturar imágenes de nuestro satélite natural.