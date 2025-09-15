La cantante Bellakath de 27 años de edad, buscó solidarizarse con las víctimas de la explosión en Iztapalapa, pero no le aceptaron lo que compró pese a ser bastante generoso.

Tras enterarse de las 40 víctimas de la explosión en Iztapalapa, Bellakath compró más de 120 mil pesos en material de curación, pero los hospitales rechazaron su donativo.

Rechazan la ayuda de Bellakath a afectados por la explosión de pipa en Iztapalapa

El 11 de septiembre, Bellakath pidió la lista de los hospitales donde podía ir a hacer donativos a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, asegurando que al siguiente día llevaría insumos.

Sin embargo, en un video que compartió en TikTok reveló que dos hospitales le rechazaron el donativo que pretendía hacer.

Bellakath, cantante. (Bellakath)

Según lo mostrado por Bellakath, compró 121 mil pesos de material de curación para hacer donativos a las víctimas de la explosión en Iztapalapa causado por una pipa de Gas Silza.

Incluso, compartió que se llevaron horas separando el material que iban a donar, como:

Gasas

Vendas

Jeringas

Alcohol

Suero fisiológico

Bellakath comparte su donativo a las víctimas de la explosión en Iztapalapa. (@ExaArq / Twitter)

Pero al dirigirse a la clínica 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en Texcoco, Estado de México se negaron a recibir la ayuda de Bellakath argumentando que ya no estaban aceptando donación “porque ya hay bastantes insumos”.

Ante el rechazo, la cantante decidió ir a la clínica 53 del IMSS en Santa Martha, donde también rechazaron su apoyo diciendo que ya no había pacientes de la explosión en Iztapalapa y donde en un principio estuvo hospitalizada Alicia Matías Teodoro.

Bellakath busca hospital para donar material de curación tras fallido intento para víctimas de la explosion de Iztapalapa

La cantante Bellakath no pudo entregar su donación para las víctimas de la explosión de Iztapalapa en CDMX y ahora busca un hospital donde entregar lo que ya compró.

Ante el rechazo, Bellakath pidió a sus seguidores darles opciones de dónde entregar el material “aunque ya no sea para víctimas de la explosión”. Sin embargo, hasta el momento no existe actualización sobre su donación.