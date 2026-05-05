El Ángel de la Independencia y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentran entre las zonas más afectadas por hundimientos en la CDMX.

Investigaciones recientes de la NASA han revelado que este fenómeno continúa agravándose, lo que provoca que algunas zonas de la CDMX se hundan hasta 2.5 centímetros al mes.

Especialistas señalan que los hundimientos en la CDMX se deberían a la sobreexplotación de los acuíferos y las características del suelo lacustre del Valle de México.

Ángel de la Independencia y AICM, entre las zonas más afectadas por hundimientos en CDMX (Especial)

Crecen hundimiento en CDMX: Ángel de la Independencia y AICM entre las zonas más afectadas

El Ángel de la Independencia y el AICM se ubican entre las zonas más afectadas por el hundimiento de la CDMX, así lo señalan recientes imágenes satelitales y datos de la NASA.

La investigación de los especialistas señalan que diversas áreas de la ciudad presentan un hundimiento de hasta 2.5 centímetros por mes, especialmente en zonas del centro y oriente.

Este fenómeno, visible incluso desde el espacio, confirma que la CDMX se encuentra entre las urbes que más se hunden a nivel mundial. Entre los puntos críticos están:

AICM: Está localizado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde el terreno blando provoca hundimientos diferenciales que afectan pistas, terminales e infraestructura aeroportuaria

Ángel de la Independencia: Desde su inauguración en 1910, se han añadido al menos 14 escalones a su base debido al descenso progresivo del terreno circundante

Valle de Chalco: En esta zona del Estado de México ha desaparecido la pendiente natural debido a las inundaciones, lo que evita que el agua de lluvia salga del drenaje

La CDMX se hunde 2 cm al mes, según datos de la NASA (NASA)

La principal causa del hundimiento es la sobreexplotación de los acuíferos, ya que la extracción intensiva de agua reduce la presión en el subsuelo y provoca la compactación de los sedimentos del antiguo lago.

Especialistas advierten que, aunque el proceso de hundimiento en la CDMX es gradual, sus efectos son acumulativos y representan un desafío estructural para el gobierno de la capital.