La sonda Van Allen de la NASA regresará a la Tierra tras 14 años en órbita y realizar varias aportaciones sobre el conocimiento del clima espacial.

Mediante un comunicado, la NASA informó que la sonda Van Allen A entrará a la atmósfera terrestre.

Confirman que Sonda Van Allen de la NASA regresa a la Tierra

La sonda Van Allen A de la NASA regresa a la Tierra este martes 10 de marzo. La vuelta se produce ocho años antes de lo previsto por la intensa actividad solar.

Su reingreso será aproximadamente a las 5:45 de la tarde, tiempo del centro de México, con una incertidumbre de +/- 24 horas, detalló la NASA.

Por su parte, su gemela, la Sonda Van Allen B, volverá hasta el 2030.

Sonda Van Allen de la NASA (Johns Hopkins Applied Physics Laboratory )

De acuerdo con la agencia espacial, se espera que la mayor parte de la sonda Van Allen se queme al reingresar a la atmósfera, aunque algunos componentes podrían sobrevivir.

No obstante, el riesgo de daño a cualquier persona en la Tierra ha sido catalogado como bajo , en aproximadamente 1 en 4 mil 200 casos.

De cualquier manera, la NASA realiza un monitoreo de reingreso y actualizando las predicciones.

En 2019 y tras realizar análisis, se determinó que la sonda volvería hasta el año 2034.

No obstante, los cálculos se hicieron previo al ciclo solar actual, que ha estado más intenso de lo esperado.

Para 2024, los especialistas revelaron que el Sol alcanzó su máximo solar, desencadenando los fenómenos meteorológicos espaciales.

Lo que significó que la nave espacial aumentara la resistencia atmosférica más allá de las estimaciones que había.

NASA (Jared Allen / Unsplash)

¿Cuáles fueron las aportaciones de la sonda Van Allen de la NASA?

El 30 de agosto de 2012, la NASA lanzó las sondas Van Allen A y B. Su nombre rinde homenaje al científico James Van Allen.

Dichas naves recopilaron datos durante siete años sobre los dos cinturones de radiación permanentes que tiene la Tierra (cinturones de Van Allen), que son clave para predecir el impacto de la actividad solar en:

Satélites

Astronautas

Sistemas terrestres (comunicaciones, navegación y redes eléctricas)

Los cinturones de la Tierra son “una región alrededor de nuestro planeta en donde naves y astronautas minimizan el tiempo para evitar la radiación dañina”, informa la NASA

La misión de la sondas Van Allen fue operada por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

Logrando varios descubrimientos acerca de cómo funcionan los cinturones de radiación durante su vida útil.