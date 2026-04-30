La subsidencia del terreno, el hundimiento progresivo del suelo que la NASA compartió con respecto a la CDMX, no se limita al Valle de México.

Según el Volumen 3 del INEGI publicado en 2022, más de 20 sitios en México presentan este fenómeno detectable con técnicas satelitales.

La subsidencia no es exclusiva de la CDMX; hay más lugares en México (@asalmendez / X )

Estos son los lugares en México que se hunden, de acuerdo con la NASA

Un mapa satelital compartido por la NASA realizado con el NISAR, reveló la gravedad de subsidencia que hay en la CDMX en donde se dio a conocer que entre octubre del 2025 y enero del 2026, la capital de México se hundió 2 centímetros por mes.

Ahora, en su cuenta de X, el ingeniero geólogo Alejandro Salazar Méndez, revela que existen más zonas de hundimiento en México además de la propia CDMX.

“El fenómeno de hundimiento no es un fenómeno geológico único del Valle de México, en este mapa se puede observar las áreas que experimenean hundimientos causados por la subsidencia. ” Alejandro Salazar Méndez,

Estos son algunos de los lugares con subsidencia de México además de la CDMX:

La Laguna en Coahuila y Durango Guadalajara León Querétaro Toluca Puebla San José de Lourdes Calera Villa de Cos Valle de Arista Jerez Aguascalientes Loreto Villa de Reyes Dolores SL de la Paz Silao SM Begoña Tepic Ameca Jocotepec Ocotlán Zamora Cd. Guzmán Morelia Celaya Irapuato - Salamanca Morelia Cuautitlán - Nextlalpan Toluca CDMX Tulancingo

Los colores en el mapa compartido en la cuenta de X, diferencian los volúmenes del estudio editados entre 2019 y 2022.

La subsidencia no es exclusiva de la CDMX; hay más lugares en México (INEGI )

La sobreexplotación de acuíferos es principal culpable de la subsidencia en México

Tras revelarse las zonas de subsidencia en la CDMX, el geólogo Alejandro Salazar Méndez reveló que existen más zonas de hundimiento en el país.

Por lo que vincula directamente este problema a la extracción excesiva de agua subterránea, que provoca la compactación irreversible de los suelos arcillosos y limosos.

Este fenómeno genera riesgos para la infraestructura urbana, edificios, carreteras y sistemas de drenaje en las zonas afectadas; de hecho el INEGI ha documentado estos hundimientos mediante interferometría SAR, una técnica precisa que mide deformaciones del terreno a gran escala.

Las publicaciones oficiales del INEGI permiten profundizar en cada sitio específico, por lo que recomiendan un manejo sostenible de los acuíferos para mitigar futuros daños en las ciudades mexicanas más vulnerables.