Usuarios en redes sociales reportaron la apertura de una grieta en el Circuito Interior de la Ciudad de México (CDMX), provocando la fractura del concreto hidráulico y afectando la circulación vehicular.

De acuerdo con la información, la grieta se localiza en uno de los carriles centrales del Circuito Interior y se habría originado luego de un fuerte estruendo en la vialidad, cerca del AICM.

Reportan grieta en Circuito Interior de CDMX; fractura el concreto hidráulico desata afectación vial

Automovilistas reportaron una grieta en el Circuito Interior, que, con el paso de los vehículos pesados, terminó por fracturar el concreto hidráulico, generando una fisura de seis metros.

Se abre grieta en Circuito Interior de CDMX y se fractura el concreto hidráulico (Redes sociales)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para desviar el tránsito y reducir riesgos, mientras personal de la Secretaría de Obras y Servicios inició labores de inspección.

La fractura generó congestionamientos importantes, ya que es una de las vialidades más transitadas, más aún porque conecta con el áerea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las primeras hipótesis apuntan a que la grieta en Circuito Interior de CDMX se dio por el desgaste del subsuelo, filtraciones de agua o fallas en la base hidráulica como causas del colapso parcial.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas; sin embargo, las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y no descartan ampliar el perímetro de seguridad si se detectan más daños.