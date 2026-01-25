Se dio a conocer un descubrimiento en 2026 por parte de la NASA, en donde se ha reabierto el debate sobre una de las profecías hechas por Benjamín Solari Parravinci, pero ¿cuál es el hallazgo que se conectaría con dicha profecía?

NASA revela que la Tierra está atrapada en un vacío de 2 mil millones de años luz

Un nuevo hallazgo por parte de la NASA por parte del Doctor Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth durante la Reunión Nacional de Astronomía en Durham, Reino Unido, reveló que la Tierra estaría atrapada en un vacío cósmico.

Es decir que, de acuerdo con el estudio cosmológico reciente sobre el Vacío KBC, la Tierra y toda la Vía Láctea podrían encontrarse en el centro de un vacío cósmico, es decir una especie de burbuja espacial de baja densidad, que abarcaría dos mil millones de años.

Astronauta (Unsplash)

Según revela el equipo de Banik, se propone que la galaxia está dentro de un vacío; es decir, una región con menos galaxias: alrededor de un 20% menos.

Este hueco afectaría cómo se mueven las galaxias a su alrededor pues en las zonas más densas se ejercería una atracción gravitatoria que las empujaría al borde del vacío, haciendo que parezca que el universo se expande más rápido.

¿Cuál es la relación entre la profecía de Parravincini con el hallazgo de la NASA?

Esta revelación ha hecho que se reabra el debate sobre la profecía de Benjamín Solari Parravicini, quien interpretó a la Tierra como una “cárcel” para almas violentas, aunado a la teoría de Ellis Silver de que los humanos no evolucionaron aquí.

Parravicini fue un artista de origen argentino que murió en 1974, pero dejó varios dibujos de visiones que tuvo en donde describió a la Tierra como un “instituto correctivo” para espíritus ignorantes del amor.

Por el lado de Silver, el argumenta en su libro publicado en 2013 que las dolencias humanas como el dolor de espalda sugieren un origen extraterrestre, aunque esta hipótesis carece de respaldo empírico en biología evolutiva.