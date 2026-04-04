Un rastro de destellos sorprendieron en la ciudad de Bahía Blanca en Argentina y otras localidades. Sin embargo, el misterio ya fue resuelto tras una clara explicación.

Especialistas aseguraron que no se trató de un objeto volador no identificado o de meteoritos, sino un hecho que está relacionado con un cohete de China.

Destellos en Bahía Blanca fueron por el ingreso de un cohete chino a la Tierra

Ciudadanos en Argentina capturaron el momento en que por la madrugada del 4 de abril de 2026, se vieron destellos en el cielo, lo que causó conmoción.

Además del asombro que provocaron los destellos, estos dejaron misterio entre los pobladores de Bahía Blanca, Punta Lara y Río Negro que pudieron apreciarlo, dejando el cuestionamiento sobre el origen de lo que vieron.

Ante ello, especialistas informaron que los destellos que se pudieron ver fueron dejados por el reingreso a la atmósfera de un cohete de China, específicamente el Chang Zheng 4B.

🇦🇷 ¡ALERTA EN EL CIELO ARGENTINO!



Un impresionante desintegración atmosférica acaba de iluminar Bahía Blanca con potentes destellos que se vieron a gran distancia. El cielo se encendió como si fuera de día en plena noche.



Por ahora no hay información oficial sobre posibles… pic.twitter.com/UUCzfyu816 — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 4, 2026

El hecho sucedió a las 0:41, donde se pudo ver el rastro que el cohete dejó cuando ingresó a la Tierra, desintegrándose segundos después, lo que otros llaman “chatarra espacial”.

Los especialistas aseguraron que aunque es un hecho frecuente, en pocas ocasiones se puede ver con tanta claridad como sucedió a la población en Argentina.

Cohete de China visto en Bahía Blanca no dejó daños

El hilo de destellos que fue captado en Bahía Blanca que terminó en la aclaración de haber sido el reingreso de un cohete de China a la Tierra, no dejó daños.

Tras identificarse el origen del fenómeno, se aclaró que no hubo caída de restos de la “chatarra espacial” en las zonas urbanas por donde pasó el cohete.

Asimismo, se informó que la mayoría del cohete fue consumido al instante derivado del calor extremo, de modo que al llegar al suelo, fue mínimo lo que dejó.