Te compartimos el calendario de eclipses 2026 en México para que sepas cuándo y cómo verlos.

Durante el 2026 ocurrirán diversos eclipses, tanto solares como lunares.

Calendario de eclipses 2026 en México

Los eclipses que podrán verse en México durante el 2026, son los siguientes:

Eclipse lunar total / Luna de sangre: 3 de marzo

Eclipse total de Sol: 12 de agosto

Eclipse lunar parcial: 28 de agosto

Eclipse (Unsplash)

¿Cómo ver los eclipses 2026 en México?

Para ver los eclipses 2026 en México, existen diversas recomendaciones que debe seguir por tu seguridad.

En un eclipse anular de Sol y en un eclipse total de Sol, la NASA sugiere:

No mirar directamente al Sol sin protección ocular

Usar visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2

No mirar al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan los anteojos para eclipses

Usa un proyector estenopeico si no tienes gafas de protección

Durante el eclipse lunar parcial y total, se recomienda lo siguiente:

Ver a la luna de forma normal, ya que es seguro y no se necesita equipo especial

Buscar un sitio cómodo y alto en donde no haya edificios

Revisar el pronóstico del tiempo

Alejarse de la contaminación lumínica