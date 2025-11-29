El PRI podría enfrentar una demanda por parte de la marca de videojuegos Nintendo, luego de que los fans soliciten la acción legal, tras el uso del personaje de Mario Bros en un spot del partido mexicano.

Ya que en las redes sociales, el PRI del Estado de México compartió un spot en video realizado con inteligencia artificial (IA) usando la imagen de Mario Bros de Nintendo.

Spot del PRI en el que se puede ver al famoso fontanero Mario Bros con su clásica gorra pero con logo del partido en una carrera en la “que no se detiene” en contra de nada.

“Entre trampas y desvíos, seguimos avanzando con rumbo firme”, “el PRI no se detiene” , son algunas de las frases que se pueden leer mientras Mario Bros de Nintendo avanza por la carretera y calles del Estado de México.

Y pese a lo creativos que se pueda ver este spot del PRI, a los fans de Nintendo no les gusto en nada que la imagen de Mario Bros fuera utilizada con estos fines.

Fans de Nintendo piden demanda al PRI por usar a Mario Bros en spot

El spot del PRI con el personaje de Mario Bros ha hecho que los fans alcen la voz solicitando a Nintendo demandar al partido.

Por lo que entre comentarios de los fans que hasta etiquetaron a la marca de videojuegos, se puede leer “Nintendo ojo aquí, prepara demanda”, “ojalá Nintendo los demande”, “Mira Nintendo como usan tu imagen de manera ilegal”.

Asimismo, en artimañas, la cuenta del PRI borró varios comentarios que los han señalado por usar ilegalmente la imagen de Nintendo con Mario Bros en spot.

Incluso para defenderse, el PRI volvió a compartir un nuevo spot en que justificaba sus acciones del uno de los personajes de Nintendo, asegurando que pronto hasta cobrarán impuestos por videojuegos.

“Si siguen así, pronto también nos cobrarán por soñar. En el PRI decimos no a los impuestos que castigan a las familias y a los jóvenes”. PRI

Sin embargo, nuevamente los comentarios que exhiben al PRI fueron borrados. Y por lo que hasta ahora no se conoce de alguna reacción de parte de Nintendo ante el uso ilegal de sus personajes.