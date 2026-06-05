La muerte del actor Abraham Pérez ha revivido uno de los momentos más icónicos de La familia P. Luche: el video del Licenciado Cortillo gritando “¡Sí, que se largue!”.

Esta escena, parte del capítulo La boda de Régulo transmitido en 2012, se convirtió en un meme viral que inmortalizó al Licenciado Cortillo y al actor Abraham Pérez en la cultura digital mexicana.

Tras su muerte, las redes sociales se llenaron de homenajes y recuerdos, consolidando el legado de Abraham Pérez como parte de la memoria colectiva televisiva.

Este es el video del Licenciado Cortillo de Abraham Pérez

La carrera actoral de Abraham Pérez será recordada por su personaje del Licenciado Cortillo en la serie La familia P. Luche.

Tras dejar una icónica escena que lo convirtió en meme de las redes sociales, pues en el video del Licenciado Cortillo de Abraham Pérez se le puede escuchar gritando la frase “Sí, que se largue”.

Este momento con el personaje de Licenciado Cortillo de Abraham Pérez es parte del capítulo 15, ‘La boda de Régulo’ de la temporada 3 de La familia P. Luche, mismo que fue transmitido en septiembre de 2012.

El contexto de la frase “Sí, que se largue” del Licenciado Cortillo de Abraham Pérez, llega cuando Ludovico P. Luche ya pasado de copas y auto invitado a la boda de Régulo se sube al escenario para dar unas palabras.

Sin embargo, al ver Ludovico P. Luche que no es bienvenido, dice que se irá a lo que sin más el personaje del Licenciado Cortillo de Abraham Pérez grita al unísono “Sí, que se largue”.

Frase por la que Abraham Pérez será recordado como el Licenciado Cortillo y en memes para la ocasión.

¿Dónde ver la actuación de Abraham Pérez como el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche?

Si deseas revivir los capítulos con la actuación de Abraham Pérez como el Licenciado Cortillo de La familia P. Luche podrás hacerlo a través de la plataforma de streaming de Vix, donde se encuentra disponible la famosa serie de la televisión.