Se revelaron más detalles del eclipse solar de 2027; la NASA ya confirmó cuándo y dónde se verá.

El 2027 será un año especial en cuanto a eventos astronómicos, ya que se tiene previsto el eclipse solar total “más largo del siglo”.

¿Cuándo es el eclipse solar de 2027?

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar será el lunes 2 de agosto 2027.

Su duración será de alrededor de 6 minutos y 22 segundos, una cifra que no es común para ese tipo de eventos astronómicos.

Eclipse solar. (Justin Dickey / Unsplash)

Un eclipse solar total ocurre cuando “la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol”, detalla la NASA.

Provocando que el cielo se oscurezca como si se tratase del amanecer o el anochecer.

En el caso del eclipse solar de 2027, se espera que haya una alineación perfecta, lo que permitirá que la sombra de Luna cubra más tiempo algunas partes de la Tierra.

Eclipse solar (Unsplash)

¿Dónde se verá el eclipse solar de 2027?

El eclipse solar de 2027 podrá verse en su totalidad en:

Sur de España

Norte de África: incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Arabia Saudita y Yemen

En otros lugares, el eclipse solar total únicamente podrá avistarse de forma parcial.

Para ver el fenómeno, la NASA recomienda lo siguiente:

Observar el Sol con anteojos para eclipses o con un visor solar de mano que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2

No usar lentes de cámara, binoculares o telescopio para ver el eclipse solar, así se evitan lesiones oculares graves

Solo se puede ver el eclipse sin protección ocular durante la totalidad