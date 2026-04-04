Te contamos quién es Harrison H. Schmitt, el astronauta de la misión Apollo 17, antes de Artemis II.

Uno de los nombres que siempre salen a la luz al hablar del lanzamiento Apollo 17 es el de Harrison Schmitt, astronauta que viajó a la Luna previo a la misión Artemis II de la NASA.

¿Quién es Harrison H. Schmitt?

Harrison H. “Jack” Schmitt es un geólogo, astronauta y político estadounidense.

Como astronauta, Harrison H. Schmitt es recordado por ser el primer geólogo capacitado para ser parte de la tripulación del Apollo en 1972 que viajó a la Luna, misión que precedió a Artemis II.

Tripulación Apollo 17 (NASA)

¿Cuántos años tiene Harrison H. Schmitt?

En la actualidad, Harrison H. “Jack” Schmitt tiene 90 años de edad. Nació el 3 de julio de 1935 en Santa Rita, Nuevo México.

Harrison H. Schmitt, astronauta de la misión Apollo 17 (NASA)

¿Quién es la esposa de Harrison H. Schmitt?

Harrison H. Schmitt está casado con Teresa Fitzgibbon. La pareja se comprometió en 1985.

Harrison H. Schmitt, astronauta de la misión Apollo 17 (NASA)

¿Qué signo zodiacal es Harrison H. Schmitt?

Por su fecha de nacimiento, Harrison H. Schmitt pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Harrison H. Schmitt?

Se desconoce si Harrison H. Schmitt tiene hijos.

Harrison H. Schmitt, astronauta de la misión Apollo 17 (NASA)

¿Qué estudió Harrison H. Schmitt?

Harrison H. Schmitt concluyó el bachillerato en ciencias en el Instituto de Tecnología de California en 1957.

Posteriormente, estudiaría un año Geología en la Universidad de Olso en Noruega.

Para 1964, Schmitt obtendría el doctorado en Geología por la Universidad de Harvard.

Harrison H. Schmitt, astronauta de la misión Apollo 17 (Don Richey)

¿En qué ha trabajado Harrison H. Schmitt?

Previo a unirse a la NASA, Harrison H. Schmitt trabajó en el Centro de Inspección Geológica y Astrogeología en Arizona.

En 1970, Schmitt fue elegido como parte de la tripulación de reserva del Apolo 15.

Harrison H. Schmitt participó en la misión Apollo 17 que viajó a la Luna en 1972, junto con:

Eugene A. Cernan, comandante de la misión

Ronald E. Evans, piloto del módulo de mando

Después de su misión lunar, en 1975, Harrison H. Schmitt dejó la NASA para contender como candidato republicano para el Senado de los Estados Unidos, representando al estado de Nuevo México.

La carrera política de Harrison H. Schmitt como senador terminaría en 1983 y para 1984, fue nombrado como miembro honorario de la Sociedad Geológica de Estados Unidos.

A lo largo su carrera, Harrison H. Schmitt recibió diversas distinciones:

Medalla de la NASA de Servicios Distinguidos (1973)

Salón de la fama espacial internacional (1977)

G. K. Gilbert Award (1989)

Leif Erikson Award (2015)

Eugene Shoemaker Distinguished Scientist Medal (2019)

Silver Medal of the President of the Senate (2022)