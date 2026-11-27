“[…] incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres...”. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 19

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés”. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 71

Conozco personalmente a Ximena Santaolalla. El 25 de noviembre hizo público que, siendo niña, sufrió abuso sexual por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, quien presidió durante años Grupo Radio Centro. Claudia Sheinbaum le escribió y al día siguiente le ofreció públicamente el respaldo de su gobierno si decide presentar una denuncia penal. Me alegra que Ximena se haya sentido acompañada. La escuché agradecer ese gesto y pedir que todas las víctimas pudieran sentirse igual. A esa petición sí quisiera que le contestara la presidenta.

Tengo por lo menos una duda. Si el hombre señalado hubiera sido un desconocido y Ximena hubiera contado su historia en el consultorio de un centro de salud de un municipio cualquiera en vez de en un periódico del prestigio de El País, ¿cuánto habría tardado el Estado en enterarse y qué habría hecho después? En mi lectura, pesó que el señalado hubiera encabezado durante años un grupo radiofónico en cuyas frecuencias se escucha a voces críticas del gobierno. La prueba de la solidaridad presidencial está en lo que ocurre cuando al gobierno le cuesta políticamente intervenir. También cuando le resulta muy fácil desentenderse...

Una niña le cuenta algo a su maestra un viernes. El adulto al que señala es quien suele recogerla. ¿Quién valora el riesgo antes de la hora de salida? ¿Quién llama a la procuraduría de protección? ¿Quién se cerciora de que ese fin de semana ella pueda dormir en un lugar seguro? El lunes es demasiado tarde para contestar cualquiera de esas preguntas. Y de poco sirve que tres oficinas se hayan turnado el aviso si ninguna se hizo cargo de averiguar con quién pasó la noche.

El INEGI estimó, con la ENDIREH de 2021, que 6.4 millones de mujeres de 15 años de edad o más habían sufrido violencia sexual durante la infancia. ¡Una de cada ocho! La encuesta les preguntó a ellas. ¿Qué sabemos con la misma precisión de los niños varones? Un niño también puede señalar a un familiar adulto, a un entrenador o a un adolescente con autoridad sobre él. Puede tardar años en contarlo si en su casa le han enseñado que a los hombres esas cosas no les pasan. Y cuando quien ejerce la agresión también es menor de edad, hacen falta medidas que protejan de inmediato a la víctima y una intervención especializada con el adolescente para evitar que vuelva a agredir.

Hay algo perverso en exigirle a un menor que ponga en marcha su propia protección. A veces necesita que lo lleve a denunciar la misma persona de la que depende para comer y que tiene motivos para que se calle. O la persona a la que acaba de señalar…

“Ojalá presente la denuncia”, dijo la presidenta a propósito de Ximena. Ante una niña o un niño en riesgo, la obligación de proteger de la autoridad empieza desde que la autoridad conoce el peligro. ¿De veras tenemos que esperar a que esa niña crezca, encuentre las palabras y consiga quién se las publique?

El gobierno federal ya tiene en su escritorio una parte de la respuesta. Un diagnóstico de UNICEF, elaborado con las procuradurías de protección federal y estatales, estimó que, aun en su escenario más acotado de cobertura, harían falta en promedio diez equipos adicionales por procuraduría para el área de protección y restitución de derechos. Diez equipos de psicología, trabajo social y asesoría jurídica. El DIF ya presentó un modelo para gestionar estos casos. ¿Cuánto de lo que el propio gobierno calculó se financió, en qué estados y con cuántos equipos en funciones?

Eso le pediría a la primera mujer en ocupar la presidencia. Que la Federación acuerde y financie con los estados guardias capaces de responder ese mismo día. Que en escuelas y centros de salud haya personal capacitado para reconocer señales de abuso, escuchar y activar protección sin exigirle al menor que cuente lo mismo cinco veces. Que se enseñe desde primaria a reconocer amenazas y presiones y a pedir ayuda fuera de casa. Y que cada procuraduría pueda decir, sin revelar identidades, cuánto tardó en proteger a quien estaba en riesgo y cuántas niñas y niños siguieron recibiendo atención meses después.

La 4T se dice feminista. Ha nombrado mujeres en el gabinete y creó una Secretaría de las Mujeres. También ha mostrado qué hace cuando el hombre señalado es de los suyos… En marzo de 2025, con votos de Morena y de otros partidos, la Cámara de Diputados declaró improcedente la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, a quien su media hermana denunció por tentativa de violación. Blanco negó la acusación. Hubo morenistas que votaron en contra del dictamen. Y hubo diputadas oficialistas que arroparon al legislador en el pleno con un “¡no estás solo!“. Conviene recordar a quién se lo dijeron.

Esa escena vuelve hipócrita la pretensión de un feminismo de gobierno. Una bancada puede respetar la presunción de inocencia sin convertir la tribuna en un acto de respaldo al compañero denunciado. Y una presidenta puede empezar por exigirle a su partido la misma disposición a escuchar cuando el señalado tenga credencial de Morena. ¿Qué habría dicho en la mañanera si Aguirre hubiera sido uno de sus diputados? San Lázaro ya nos dio motivos para hacernos la pregunta.

Me da rabia que una niña tenga que llegar a adulta para que los adultos hagan lo que les correspondía cuando era niña. Y me inquieta que quienes escribimos del asunto también terminemos midiendo su gravedad por el tamaño del apellido. Si esta semana la presidencia pudo enterarse de lo que Ximena vivió hace décadas, tiene con qué averiguar en qué localidad una niña que habló esta mañana sigue esperando que alguien vaya por ella.

Esa niña tiene derecho a que el Estado llegue antes que el hombre que va a recogerla.

Giro de la Perinola

En su primer comunicado, Grupo Radio Centro informó que Aguirre había dejado la presidencia de su consejo y remitió los señalamientos a su ámbito personal. Carmen Aristegui entrevistó a Ximena en un programa que se transmite gracias a una alianza con ese mismo grupo. La entrevista permitió escuchar una exigencia concreta de Ximena a la empresa: que contribuya a la reparación social. Radio Centro tiene micrófonos para darle continuidad a esa exigencia cuando el apellido Aguirre ya haya salido de los titulares.