Ximena Santaolalla es una escritora y abogada mexicana, autora de libros como “A veces despierto temblando” y “Un jardín al fondo de la noche”.

Trabajó como abogada y profesora asociada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El trabajo de Ximena Santaolalla se ha destacado por defender los derechos humanos y denunciar actos de violencia de género.

¿Quién es Ximena Santaolalla? Escritora y abogada mexicana

María Ximena Santaolalla Abdo es una escritora, abogada, editora y psicoterapeuta originaria de Hidalgo.

Las obras de Ximena Santaolalla abordan la violencia política y de género, así como los procesos de justicia transicional en América Latina.

Ximena Santaolalla, abogada y escritora (Instagram/@ximesak)

¿Qué edad tiene Ximena Santaolalla?

Ximena Santaolalla nació en 1983; actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ximena Santaolalla?

Ximena Santaolalla está casada, pero se desconoce el nombre de su esposo.

¿Qué signo zodiacal es Ximena Santaolalla?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento completo, no se puede determinar el signo zodiacal de Ximena Santaolalla.

Ximena Santaolalla (Instagram/@ximesa)

¿Cuántos hijos tiene Ximena Santaolalla?

Ximena Santaolalla tiene un hijo.

¿Qué estudió Ximena Santaolalla?

Ximena Santaolalla estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cursó la maestría en derechos humanos en la University College London.

¿En qué ha trabajado Ximena Santaolalla?

La carrera de Ximena Santaolalla inició enfocada en los derechos humanos y ámbito penal; trabajó en organizaciones civiles e instituciones públicas en atención a las víctimas.

Su primera novela se llamó “A veces despierto temblando” y está basada en una investigación documental y testimonial sobre el genocidio contra el pueblo ixil en Guatemala.

Ha publicado cuentos, crónicas y ensayos en diversas revistas culturales y medios digitales.

En 2025 publicó el libro “Un jardín al fondo de la noche”, donde explora la violencia y abuso sexual infantil; dicho libro habla de la propia experiencia de Ximena Santaolalla, quien denunció públicamente al empresario Francisco Aguirre de abusar de ella cuando era menor de edad.