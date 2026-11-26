El diagnóstico es correcto

Tiene sentido la iniciativa que Ricardo Monreal presentó ayer, 25 de noviembre, en la Cámara de Diputados y Diputadas, sobre todo porque el seguro de gastos médicos mayores se vuelve impagable justo cuando más se necesita, en la vejez.

Las primas han subido más de 100% para personas de más de 60 años. Así, abandonan pólizas que pagaron durante décadas y que muchas veces jamás usaron porque jamás enfermaron.

La lógica de las aseguradoras es brutalmente inhumana: se cobra barato a la gente joven que normalmente no enferma y se expulsa con precios de castigo a la gente vieja, cuando más necesita el seguro por el que ha pagado toda la vida.

Grupo de expertos

Propongo a Monreal, para fortalecer su iniciativa, gestionar con la presidenta Claudia Sheinbaum la creación de un grupo de expertos que estudie el mercado de los seguros y los hospitales privados. Su proyecto tiene méritos, pero mejoraría lejos de la cámara baja y su politiquería partidista. La participación de la presidenta es fundamental para lograr el fin buscado.

Además, Monreal debería discutir su iniciativa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma de jurídicamente blindarla. El diputado es buen abogado, pero no está, como ministros y ministras, ciento por ciento en el tema.

El tamaño del problema

En México, 14.5 millones de personas tienen seguro de gastos médicos mayores. No son, en su inmensa mayoría, gente rica: son clases medias con un buen empleo y poco más, y en ese poco más está el seguro privado.

Seguros colectivos. Cerca de 10 millones los tienen como prestación laboral en empresas o instituciones públicas.

Pólizas individuales. Hay 4.5 millones. Son familias que dedican buena parte de sus ingresos, incluso sus ahorros, a pagarlas.

El dato más preocupante. Entre mediados de 2025 y mediados de 2026, disminuyeron en un millón los riesgos asegurados (personas cubiertas por una póliza). Un millón menos en un año es un problema serio para una industria que debe protegerse, ¡pero sin abusar de sus clientes!

Conozco casos de mayores de 65 años a quienes, por segundo año consecutivo, les han incrementado el precio en 52%: un aumento acumulado de 131%.

Una espiral de costos medida con la vara equivocada

Según el INEGI, la inflación general anual de octubre fue de 3.75%, y la de salud y cuidado personal de 4%. Las aseguradoras justifican sus aumentos con la inflación médica de 14.8% estimada para 2026 por Aon, consultora que cobra comisiones a las propias aseguradoras. La referencia debe ser el INEGI, no un despacho pagado por la industria que se quiere regular.

Las aseguradoras son sociedades anónimas, no mutualidades. Su objetivo es ganar dinero, y ganan bastante. La espiral inflacionaria que alimentan hospitales y aseguradoras la paga la gente. En el primer trimestre de 2026, el costo promedio por siniestro subió 17.8%. Las primas han aumentado más de 30% en pólizas empresariales y hasta 75% en individuales.

Las aseguradoras dicen que apenas ganan con los seguros médicos. Es falso: confunden el resultado técnico con el neto. En 2024 el ramo tuvo utilidades netas de alrededor de 4 mil millones de pesos, sobre todo por los rendimientos de las reservas constituidas con las primas. Dinero es dinero, ¿o no? Y termina en dividendos para los accionistas o en remuneraciones para los ejecutivos.

El golpe cae en la vejez. Los mayores de 60 años son 16% de los asegurados y concentran 40% de lo pagado por siniestros. Al jubilarse pierden la póliza colectiva y no pueden pagar la individual. Se paga cuando se tiene salud y se queda uno sin cobertura cuando se enferma.

Sugiero al diputado Monreal estudiar el diferencial compensatorio: cuando alguien acepta un empleo con menor salario, poco agradable o incluso peligroso, porque recibe una prestación muy valiosa, como el seguro médico privado para su familia.

Lo que propone Monreal y lo que le falta

La iniciativa va en la dirección correcta: (i) Limitar, para mayores de 60 años, el aumento de las primas a la inflación más cinco puntos. (ii) Portabilidad sin perder antigüedad. (iii) Procedimiento de 48 horas ante la Condusef para negativas de cobertura. (iv) Fondo compensatorio con recursos del asegurado.

Le faltan varias piezas, o no se las veo:

Estímulos fiscales. Si los aumentos continúan, muchas empresas dejarán de ofrecer esta prestación. Hoy la deducción de las primas correspondientes a prestaciones exentas se limita a 47% o 53%. Permitir la deducción completa o aumentarla sustancialmente, a condición de reducir los precios y mantener o ampliar la cobertura sin incrementar las aportaciones de los empleados, sería un incentivo directo.

También conviene revisar la restricción, vigente desde enero de 2026, al acreditamiento del IVA que pagan las aseguradoras al resarcir siniestros. Parte de ese costo termina en las primas.

Que el costo no se cargue a los menores de 60 . Lo que se deje de cobrar a los mayores no debe trasladarse a los jóvenes. Todo aumento debería justificarse mediante una nota técnica pública ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Hace falta una transición gradual desde los 50 años para evitar alzas desmesuradas antes de llegar al tope.

Renovación garantizada y sin letra chica. La aseguradora no debe poder cancelar ni negarse a renovar por edad o enfermedad. El tope debe aplicar al costo total, para que los aumentos no regresen disfrazados de mayores deducibles, coaseguros o nuevas exclusiones.

Cobertura ilimitada. Estas pólizas se ofrecieron durante décadas. Ya no se comercializan y, para obligar a la gente a renunciar a ellas a cambio de nada, se incrementan brutalmente sus precios. La iniciativa Monreal debe frenar esta práctica, que equivale a ponerle una pistola en la cabeza al asegurado para que acepte modificar su contrato.

Un fondo que no pague solo el asegurado. El envejecimiento debe financiarse durante la vida laboral, con reservas que las aseguradoras constituyan con parte de las primas de la juventud y que viajen con el asegurado si cambia de compañía.

Hospitales y médicos: la otra cara de la moneda

La iniciativa Monreal acierta al exigir a hospitales privados y médicos tarifas públicas y cuentas diarias desglosadas. Que la Profeco, además, compare y publique sus precios.

Abuso de los médicos. No veo en la iniciativa Monreal que se regule a los médicos que cobran por fuera. El seguro paga según un tabulador y el especialista exige al paciente la diferencia, a veces en efectivo y sin factura, como condición para operarlo.

Otros países ya lo regulan. En Estados Unidos, desde 2022, la ley No Surprises prohíbe tales cobros en urgencias y determinados procedimientos. Francia, Alemania y Australia regulan los cobros adicionales.

México debe ir más lejos: presupuesto de honorarios por escrito antes de cualquier procedimiento programado, prohibición de cobrar por encima de lo pactado y sanciones para quien condicione la atención a pagos indebidos. Si un especialista no acepta los tabuladores que el hospital sí acepta, que no atienda ahí a los asegurados: que haga su negocio en otra parte, y santo remedio.

Otros países ya probaron soluciones. Alemania obliga a constituir reservas de envejecimiento. Australia ofrece incentivos fiscales para contratar seguros privados. En Chile, los tribunales obligaron a revisar las tablas que encarecían las primas por edad y sexo.

Regular el mercado sin ir contra el mercado

Un sistema privado de salud que funciona apoya al público. Cada familia que conserva su seguro resta presión al IMSS y al ISSSTE. Las clases medias que ven su seguro volverse impagable justo al envejecer se sienten olvidadas. Creo que llegó la hora de que la 4T las atienda.