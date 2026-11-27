La Secretaría de las Mujeres expresó su solidaridad con Ximena Santaolalla y le ofreció acompañamiento tras su denuncia contra su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, por abusarla durante nueve años.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla, quien ha hecho público su testimonio de abuso sexual durante su infancia y adolescencia. Secretaría de las Mujeres

En su posicionamiento, la dependencia encabezada por Laura Itzel Castillo también refrendó su respaldo a todas las mujeres que han enfrentado estas violencias y que han sido silenciadas o revictimizadas.

Secretaría de las Mujeres se solidariza con Ximena Santaolalla (Secretaría de las Mujeres)

Secretaría de Mujeres ofrece atención a Ximena Santaolalla y víctimas de violencia sexual

En el mismo comunicado, la Secretaría de Mujeres secundó los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, sobre ofrecer acompañamiento a Ximena Santaolalla.

Como lo expresó esta mañana la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Ximena cuenta con todo el respaldo y acompañamiento del Gobierno de México y de la Secretaría de las Mujeres, con pleno respeto a sus decisiones. Secretaría de las Mujeres

La institución también dijo repudiar y condenar enérgicamente toda forma de violencia y abuso sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, al tiempo que señaló que estos actos no pueden quedar impunes.

En ese sentido, la Secretaría de Mujeres externó a Ximena Santaolalla y a todas las mujeres víctimas que no están solas. “Tienen derecho a ser escuchadas, protegidas y a acceder a la justicia”, agregó.

Ninguna niña debe crecer bajo el miedo, ninguna adolescente debe ser obligada a guardar silencio y ninguna mujer debe enfrentar sola el camino hacia la justicia. Secretaría de las Mujeres

Como parte de las medidas de la Secretaría de las Mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres, la institución pone a disposición acompañamiento psicológico en los Centros LIBRE.

Además, las mujeres que atraviesen por este tipo de violencia podrán recibir atención y orientación jurídica mediante la Línea de las Mujeres 079, opción 1, disponible las 24 horas, los 365 días del año.