Alexa Hoffman envió un mensaje de apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia sexual, en especial a Ximena Santaolalla, luego de que acusara públicamente de haber sido abusada por su padrastro por años.

En una publicación en redes, Alexa Hoffman dijo conocer lo que significa romper el silencio, enfrentarse a los cuestionamientos, la exposición pública y la revictimización, por lo que se solidarizó con Ximena Santaolalla.

En 2021, Alexa Hoffman hizo pública la denuncia contra su padre Héctor Parra, a quien señaló de haber cometido abuso sexual durante su infancia y adolescencia. El caso llegó a los tribunales y el hombre fue sentenciado a prisión.

“Sé lo que significa romper el silencio”: Alexa Hoffman envía mensaje a Ximena Santaolalla (alexaa.hoffman)

Alexa Hoffman se solidariza con Ximena Santaolalla tras sus denuncias de abuso

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ximena Santaolalla señaló a Francisco Aguirre Gómez de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía 5 años de edad.

Ante esta declaración, Alexa Hoffman se solidarizó con Ximena Santaolalla, recordando su experiencia propia:

Mi solidaridad con la escritora Ximena Santaolalla y con todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Sé lo que significa romper el silencio, enfrentarse a los cuestionamientos, a la exposición pública y a la revictimización. Alexa Hoffman

Alexa Hoffman sostuvo que ninguna mujer debería tener que justificar su dolor ni someterse al juicio social por atreverse a hablar y enfatizó que alzar la voz es un derecho que todas tienen.

“Sé lo que significa romper el silencio”: Alexa Hoffman envía mensaje a Ximena Santaolalla (Captura de pantalla)

En su mensaje, Hoffman destacó que la vergüenza no debe recaer sobre las víctimas y defendió el derecho de las mujeres a contar sus experiencias, ser escuchadas con dignidad y acceder a la justicia.

La vergüenza nunca debe pertenecer a la víctima.Ninguna mujer tendría que justificar su dolor ni someterse al juicio social por atreverse a hablar. Hablar es un derecho. Alexa Hoffman

Finalmente, se dirigió directamente a Santaolalla para expresarle su respaldo y cercanía: “Ximena, te abrazo desde mi propia experiencia. Tu voz importa, tu lucha es digna y no estás sola”.

Con sus palabras, Alexa Hoffman puso el foco en la importancia de evitar la revictimización y de respetar a las mujeres que deciden hacer públicas sus denuncias.