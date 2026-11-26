Primero fue el escándalo de Guadalupe Taddei con su contratista predilecto. Ahora es Luz Elena González, secretaria de Energía, a quien una investigación periodística destapa el presunto tráfico de influencias y posibles beneficios hacia empresas vinculadas con su antiguo jefe, el empresario Jack Landsmanas. Nuevamente sale a la luz el esquema de corrupción y amparo de funcionarios y proveedores consentidos del sexenio de López Obrador.

Una investigación difundida por Latinus señala que un contrato de generación eléctrica de la CFE, adjudicado inicialmente a San Luis Río Colorado Ingeniería, terminó diez días después en manos de una compañía vinculada con Landsmanas y dirigida por Katya Somohano, a quien identifican como amiga y asesora de la secretaria.

Los mismos nombres y relaciones

Cuando parecía que no podía haber nada peor después de que el sector energético pasara por las manos de Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero, aparece otro escándalo de corrupción cuyas dimensiones aún desconocemos, pero que representa lo que vendría siendo el segundo piso de la 4T en el sector energético, luego del huachicol fiscal, asignación directa de contratos y otro sinfín de transacciones al margen estricto de la ley.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación de Claudio Ochoa Huerta publicada en El Universal, González recibió 3 millones 385 mil pesos por servicios prestados entre 2014 y 2016 a empresas del conglomerado y Landsmanas le habría proporcionado un departamento durante esa etapa.

Al respecto, Luz Elena González presentó una aclaración en la que calificó de falsa y tendenciosa la investigación. Asegurando que el procedimiento fue público, competitivo y aprobado por órganos colegiados y negando haber intervenido para favorecer a alguna empresa.

La respuesta de la secretaria no elimina los cuestionamientos, no aclara el cambio de control del proyecto, ni que a los diez días las empresas que participaron pasaron al Grupo Kosmos, ni tampoco sobre el papel de Somohano en la venta de Ibredrola y en las adjudicaciones de las inversiones mixtas que promovió SENER.

El negocio sobrevivió al cambio de gobierno

Las cifras ayudan a dimensionar la relación empresarial. Una revisión de El Universal a la Plataforma Nacional de Transparencia y Compras MX encontró que, desde diciembre de 2018, empresas de Landsmanas y firmas vinculadas con su familia acumularon más de 25 mil 787 millones de pesos en contratos públicos. De ese monto, 5 mil 246 millones correspondieron a recursos federales y el resto a contrataciones estatales.

Entre las compañías aparecen La Cosmopolitana, Productos Serel, Kol Tov y Fármacos Darovi, proveedoras de alimentos, medicamentos y otros servicios para instituciones públicas. La Cosmopolitana, por ejemplo, ha participado en contratos de alimentación para centros penitenciarios y dependencias federales.

Con Claudia Sheinbaum sobrevivieron las redes de influencia. Aunque González llegó a Energía después de ocupar la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México durante el gobierno capitalino de Sheinbaum, la realidad es que es cercana al grupo Tabasco; su padre Gonzalo González Calzada, es primo de Gonzalo Beltrán Calzada, suegro de AMLO por su primer matrimonio y con quien mantiene una amistad de años.

Luz Elena, nunca estuvo de acuerdo en los nombramientos en Pemex y CFE. Le hizo la vida imposible a Víctor Rodríguez Padilla, hasta antes de que se conociera que es un agresor de mujeres. Y, a Emilia Calleja en CFE, le impuso a Eréndira del Corral en la dirección de CFE Energía y CFE Internacional.

En otras instancias, González participó por órdenes de Tabasco en el nombramiento de Cuitláhuac García al frente de CENAGAS y, para que CENACE y la Comisión Nacional de Energía quedaran subordinadas a SENER.

Y ¿quién va a investigar?

El problema no termina en un contrato. Las reformas del sector energético concentraron atribuciones en la Secretaría de Energía y modificaron los mecanismos de supervisión y transparencia.

La secretaria puede salir a defender con sus palabras la legalidad de los procedimientos, pero su explicación no sustituye una verdadera revisión.

El castillo de naipes construido por AMLO comienza resquebrajarse y alcanza también al segundo piso de la transformación. La continuidad de los proveedores, las relaciones personales y los contratos millonarios comienza a pasar factura.

¿Hasta cuándo las autoridades judiciales y financieras intervendrán para esclarecer estas operaciones?

X: @diaz_manuel