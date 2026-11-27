Juan Aguirre Abdo, exdirector de Grupo Radio Centro e hijo del empresario Francisco Aguirre Gómez, manifestó públicamente su solidaridad con su media hermana, la escritora Ximena Santaolalla.

Mediante una publicación en redes sociales, Juan Aguirre Abdo compartió un breve mensaje para Ximena Santaolalla, luego de que la autora denunciara que fue abusada por su padrastro por casi 10 años.

Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena. Juan Aguirre Abdo

Juan Aguirre Abdo expresa su apoyo a su media hermana Ximena Santaolalla (Captura de pantalla)

Juan Aguirre Abdo respalda a Ximena Santaolalla tras denuncia contra su padre

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ximena Santaolalla señaló a Francisco Aguirre Gómez de haber abusado sexualmente de ella durante su infancia y adolescencia.

Juan Aguirre Abdo expresó su apoyo a su media hermana, Ximena Santaolalla, tras su testimonio de violencia sexual, aunque en el mensaje no hizo referencia directa a su padre ni a las acusaciones.

En medio de la controversia, Grupo Radio Centro informó que Francisco Aguirre Gómez renunció a la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026 y que ya no ocupa ningún cargo.

La empresa expresó su solidaridad con las personas que han sufrido violencia y abuso sexual, aunque evitó emitir comentarios sobre los señalamientos contra el empresario, al considerarlos asuntos de carácter personal.

El mensaje de Juan Aguirre Abdo constituye un respaldo público a su media hermana, en medio de las acusaciones contra su padre Francisco Aguirre Gómez.