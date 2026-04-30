Quienes conocemos a fondo esta industria, perfectamente sabemos de la imperiosa necesidad de las aerolíneas de seguir creciendo y captando más pasajeros. Por eso no nos extraña que Volaris, dirigida por Enrique Beltranena haya aprovechado el marco del Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, para anunciar que incrementará sus operaciones, tanto en rutas nacionales como a destinos en los Estados Unidos .

Es un punto importante a resaltar, y así lo he abordado en otras ocasiones en esta columna, es lo relevante de ofrecer a los pasajeros una mayor diversidad de opciones para tomar sus vuelos, sobre todo desconcentrando la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las nuevas rutas anunciadas, que se suman a las que actualmente tiene Volaris, tienen la finalidad de conectar a nuestro país no solo con nuestros vecinos del norte, sino también con Centro y Sudamérica.

Un objetivo obvio es reforzar la conectividad dentro del marco mundialista, por ello la aerolínea de la estrella del norte estará sumando, para el primero de junio, 35 nuevas rutas, enfocadas tanto al turismo de placer, al cultural y también al de negocios.

Y aquí es donde viene lo interesante, pues esta pléyade de vuelos saldrá de distintos aeropuertos dentro del país, como Tijuana y Guadalajara, sumando también a los aeropuertos de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Así conectará pasajeros con las regiones del centro del país y del Bajío, volviéndolas puertas de entrada a México, y ya de ahí podrán volar a cualquier destino dentro de la República Mexicana; ustedes saben que a mí esa forma de distribuir la operación me parece “la mar” de acertada.

Porque durante muchos años nuestra aviación nacional se manejó de forma centralista, y lo mejor es seguir el ejemplo de Europa, que tiene distintas puertas de llegada y no se constriñen solamente a aterrizar en las capitales de los países del viejo continente, como sucede en Alemania, que la puerta más grande para entrar es Frankfurt y no Berlín.

Con acciones como esta, Volaris fomenta el fortalecimiento de otros aeropuertos, para ofrecer a los pasajeros más opciones, así como distintas formas de movilidad.

Nuevas rutas de Volaris (Especial)

Dice la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora:

“La colaboración con aerolíneas como Volaris, un aliado estratégico para fortalecer la conectividad aérea, ha sido clave para conectar más y mejor a México con sus múltiples destinos turísticos y con nuestro principal mercado emisor, que son los Estados Unidos.

Por ello, desde la Secretaría de Turismo trabajamos de manera conjunta para impulsar una conectividad más accesible, que fortalezca al sector turístico y genere prosperidad compartida que beneficie a todos en la cadena de valor del turismo. Reconocemos en Volaris a un aliado indispensable para avanzar hacia la meta del Plan México de posicionarnos como el quinto país más visitado del mundo”.

En el caso del país del norte, Volaris ampliará su conectividad a destinos como Orlando, San Antonio, Salt Lake City, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Denver, Chicago y Detroit.

A su vez, Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo, comercial y de operaciones de Volaris, mencionó:

“En Volaris mantenemos nuestro firme compromiso de brindar un servicio de bajo costo y alto valor, acercando la experiencia de volar a un público cada vez más amplio y diverso.

Esta expansión nos permite responder tanto a la demanda turística como a la necesidad de una conectividad más ágil entre regiones, perfeccionando nuestros itinerarios y robusteciendo nuestra red para que cada vez más pasajeros disfruten de una experiencia accesible, eficiente y gratificante”.

Si ustedes, apreciados lectores, están interesados en viajar, deben conocer un dato interesante, que es la gran oferta que Volaris está promocionando, por introducción de estas nuevas rutas; en los destinos nacionales las tarifas comenzarán desde los $149 pesos y en el caso de los vuelos internacionales la tarifa empezará desde los $84 dólares, con la intención de que los pasajeros puedan planear con anticipación sus viajes tanto dentro del país como en el extranjero, aprovechando estas tarifas.

Conozco personas, muchos de ellos buenos amigos, que así planean sus viajes; buscan tarifas atractivas de vuelo y van creando su viaje en torno a ello, sin importarles que el vuelo salga un jueves en la madrugada, y regresen un martes en la noche; lo hablaba en la columna del turismo de postureo, hay muchos viajeros que quieren llegar al destino y empaparse de ese lugar; las fotos para el Instagram no son lo más importante.

Por eso la gente que gusta de viajar, aprende a no dejar pasar estas oportunidades para volar, y sacarle el máximo jugo al viaje. Finalmente, estos vuelos arrancan con miras a tener una mayor y mejor conectividad aérea aprovechando al Mundial del Futbol, y puede ser una excelente opción para quienes no son tan apasionados, y prefieran salir a conocer nuevos destinos.

Una de las muchas razones de existir de las líneas aéreas es esa, contribuir a mover a la industria del turismo, y en el caso de la aviación de bajo costo, el de buscar que más gente pueda viajar en avión.

¡Enhorabuena a Volaris! por este gran anuncio que hace sobre incrementar la conectividad tanto dentro como fuera del país, y por apostar al crecimiento.