En la industria aérea , un elemento vital para el éxito es la resiliencia, la capacidad de reinventarse constantemente. De poco sirve quedarse “lamiendo las heridas” porque lo que “un día fue, no será”. Y para muestra, hablo en concreto del gobierno norteamericano, que por mero capricho ha limitado los vuelos a su país.

En varias columnas he explicado -largo y tendido- que la actual administración a cargo de Donald J. Trump está lejos de beneficiar su industria aérea, y a la de turismo. Todo lo contrario, desde la llegada de este polémico personaje a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la caída en ambas industrias ha sido una constante; y no lo digo yo, lo reportan todas las estadísticas.

Por eso dentro de la aviación es importantísimo saber reinventarse, y estar alertas para que cuando se cierre una puerta, se puedan ver -y aprovechar- las ventanas que se abren. Y eso es justamente lo que hace VivaAerobus, aerolínea de bajo costo regiomontana, anunciando nuevas rutas a San Luis Potosí, saliendo tanto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como el de Monterrey.

San Luis Potosí -y eso es una realidad- es un destino para vacacionar, para visitar a familiares, e incluso es un importante lugar para los negocios. Por este motivo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mencionó a través de un comunicado:

“Nuestro estado tiene mucho potencial para convertirse en uno de los puntos turísticos más visitados del centro de México, gracias a nuestra increíble riqueza cultural y natural. Estas nuevas rutas y la conectividad que traerán consigo servirán para nutrir este potencial e impulsar a San Luis Potosí a un nivel más alto”. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Y yo agrego que es un estado que se sitúa en el centro del país, cuyo centro histórico de su capital es considerado patrimonio de la humanidad, y que durante la época del virreinato de la Nueva España, fue un centro neurálgico en cuanto a la actividad minera.

La capital tiene una rica relevancia histórica y cultural, con museos como el de Arte Contemporáneo o el de Leonora Carrington y sus pinturas que evocan sueños oníricos; pero el estado también cuenta con hermosos pueblos mágicos como Real de Catorce o Xilitla, y lugares ideales para realizar buceo, como la Laguna de la Media Luna, en el municipio de Río Verde.

Ni hablar de la gastronomía de la huasteca potosina; son famosas las “enchiladas potosinas”, con salsa elaborada con chile guajillo, o chile ancho, o ambos dependiendo de la receta familiar, con ese ligero sabor ahumado que, cuenta la leyenda, fueron el resultado de un “feliz accidente”.

Tanto el gobierno del estado de San Luis Potosí, como la línea aérea Viva a cargo de Juan Carlos Zuazua, con estas nuevas rutas buscan mejorar la calidad de vida de los potosinos, atrayendo nuevos viajeros que se animen a realizar turismo dentro del estado, además de incentivar el intercambio económico, con la Ciudad de México y con la sultana del norte, con los viajeros de negocios.

Viva Aerobus abre rutas desde San Luis Potosí (Especial)

Sin duda alguna San Luis Potosí es un lugar ideal para realizar ferias, congresos, foros, o cualquier evento de índole empresarial; para el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Jesús Salvador González Martínez, es muy claro:

“La conectividad es esencial para el desarrollo y crecimiento de San Luis Potosí. Estas nuevas rutas de Viva traerán consigo un gran impulso a la economía de nuestro estado, ayudando a generar empleos y a posicionar a San Luis Potosí como uno de los grandes destinos turísticos del centro del país”.

El director general de Grupo OMA, Ricardo Dueñas, señaló: “Seguimos apostando por el crecimiento del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí con cada vez más vuelos comerciales. Esta nueva conexión será clave para continuar impulsando el desarrollo y la conectividad en la zona”.

Yo les puedo asegurar que es una gran apuesta, y le auguro éxito. Desde hace muchos años la única línea aérea que llegaba era Mexicana, y luego le tocó a Click operar el vuelo, pero cuando nos bajaron la cortina, quien entró al quite fue Transportes Aeromar. Sí, lo sé, en 2023 pararon operaciones, y el destino -por decirlo de alguna manera- quedó medio abandonado. Por eso creo que es un gran acierto no perder este destino, y al contrario, ofrecer más opciones. Hoy Viva levanta la mano.

Sus rutas comenzarán a operar en el caso del AIFA a partir del 23 de marzo, y se podrán aprovechar las más de 35 rutas que ofrece este destino en la Ciudad de México, tanto nacionales como internacionales. En ese sentido, si sales de San Luis Potosí puedes conectar con Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, Acapulco y Bogotá, por ejemplo.

En el caso de Monterrey, la ruta arrancará el 30 de junio, ofertando tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos, pudiendo conectar entre las más de 45 rutas nacionales e internacionales que salen del Aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, a San Francisco, Miami, Orlando, Houston, Chicago, Nueva York o Los Ángeles, que son algunos de los destinos que Viva ofrece.

Dice Juan Carlos Zuazua, director general de Viva: “Queremos que volar sea fácil y accesible para todos los mexicanos, por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a nuevas ciudades y ampliar sus redes de conectividad. Con el boleto más flex-SÍ-ble del mercado y la flota más moderna de México, estamos listos para llegar a mejorar la vida de miles de potosinos que ahora podrán conectar con nuestra gran oferta de destinos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y desde nuestra casa en Monterrey”.

Es, sin duda alguna, un gran acierto operar vuelos desde otros aeropuertos, lo cual impulsa el desarrollo de estos destinos y diversifica al pasaje y la carga, algo vital para la economía del país. Debemos dejar de pensar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el único lugar que ofrece conexiones de rutas interesantes; tanto el AIFA como Monterrey demuestran que hay más peces en el mar.