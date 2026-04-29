En el paradisíaco destino de Tulum, del 23 al 26 de abril, se celebró la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2026. Ahí, la aerolínea VivaAerobus que comanda Juan Carlos Zuazua, participó en el “Tulum Air Show” que organiza la FAMEX, y no solo eso, sino que además Viva fue el patrocinador oficial de la NASCAR México “Series-Tulum 100”.

El pasado fin de semana Viva vibró al máximo por el espectáculo aéreo. Presenciar este tipo de eventos, genera mucha emoción; sabemos que no todos los días tenemos la oportunidad de ver a una aeronave volando tan cerca, y realizando maniobras. Justamente este tipo de espectáculos suele despertar a muchos infantes las ganas de -al crecer- enfocarse en una de las muchas carreras dentro de la industria aérea.

En este evento, bajo todas las medidas de seguridad, se realizó un vuelo a baja altura; en coordinación con la tripulación aérea y la gente de tierra, se llevó a cabo la demostración de sobrevuelo con un avión de Viva, y con ello dar comienzo a la carrera inaugural de la NASCAR México.

Lamentablemente yo no pude estar presente, pero ya vi los videos del hermoso avión A320 “borraceando”; es uno de mis equipos favoritos dentro de la aviación, y poder verlo a baja altura, escuchando el poderoso rugir de sus motores, es todo un sueño, y me emociona hasta la médula.

Aprovecharon el marco de la FAMEX para firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tulum y Viva, con la finalidad de ayudar al DIF de Tulum al traslado de los habitantes del lugar que requieren atención médica en otros estados de la República Mexicana.

Con anterioridad les había comentado que una de las cosas que más me apasiona de la aviación es su responsabilidad social, porque las líneas aéreas buscan coadyuvar a mejorar la situación de los lugares a los que se conecta.

Por eso no pierdo oportunidad para decir que la actividad aérea es primordial dentro de nuestro país, porque esta industria no solamente beneficia a quienes utilizan el transporte aéreo. Y este es un gran ejemplo, pues a través de convenios, o incluso con la carga que transportan desde otros lugares a estas regiones, se incrementa el comercio y los beneficios en general para la población local.

Viva cuenta con dos rutas a Tulum, una saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otra saliendo del Aeropuerto de Monterrey. Recordándoles que la oferta que mantiene Viva en el AIFA es de 11 frecuencias a la semana, dos frecuencias los martes, jueves, sábados y domingos, más un vuelo el resto de los días, con lo cual se mantiene una conectividad espectacular con este atractivo turístico de la Riviera Maya.

Esto permite a los tulumenses desplazarse a cualquiera de los 35 destinos con los que cuenta Viva desde AIFA, tanto nacionales como al extranjero, sin contar las próximas rutas a estrenarse a Cartagena y también a Medellín, en Colombia “El país de la belleza”.

Y en el caso de elegir como destino Monterrey, aquí la oferta de vuelos es de dos frecuencias semanales con Tulum, y llegando a la hermosa Sultana del norte. Desde ahí, Viva ofrece más de 45 destinos nacionales e internacionales como Orlando, Los Ángeles, Denver, Miami, Dallas, Nueva York, entre muchos otros lugares fabulosos.

Actualmente Viva cuenta con una flota moderna de aviones de la familia Airbus, 61 equipos A320 y 47 del modelo A321 (o mapachitos), además de contar con un programa de lealtad, que ya cuenta con más de 11 millones de usuarios que en cada viaje acumula “Puntos Doters”.

Como bien lo menciona Viva, está comprometido con el crecimiento, el desarrollo y la conectividad a Tulum, promoviendo además del turismo, la ayuda humanitaria a la región.

A través de un comunicado la aerolínea expresó: “La responsabilidad de Viva con la comunidad tulumense va más allá de impulsar el turismo. Como parte de estos esfuerzos, la aerolínea está firmando un acuerdo con el DIF Tulum donde se compromete a apoyar con vuelos a habitantes de Tulum que necesiten trasladarse a otros estados por tratamientos médicos.

Viva cuenta con cuatro ejes, que actúan como pilares, que guían sus actividades de responsabilidad social. Este acuerdo forma parte del pilar de ayuda humanitaria, donde la aerolínea se compromete a apoyar a los mexicanos a través de vuelos de emergencia para situaciones médicas, así como campañas de donación y brigadas de voluntariado.

Los otros pilares buscan apoyar en temas de salud, educación y desarrollo comunitario, consolidando a Viva como un aliado del bienestar de todos los mexicanos”.

Por supuesto, agradecemos el interés que mantiene Viva de ser una aerolínea socialmente responsable, que además apoya a la gente que lo requiera; un traslado en avión puede ahorrar muchas horas de camino en coche e incluso inclinar la balanza para que una persona no vea mermada su salud. Por eso es importante destacar esta labor que lleva a cargo la gente de Viva.

Para el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Jesús Horacio González, “Hacemos Po-SÍ-ble Volar para Todos”. Tulum es muy importante para Viva, ya que es uno de los destinos turísticos más atractivos del país, una verdadera joya del Caribe mexicano. Pero más que impulsar el turismo en la ciudad, queremos impulsar a su gente y ayudarles a elevar su calidad de vida a través de actividades que van más allá de la conectividad aérea”.

Una vez más felicitamos a toda la gente de Viva que participó en el “Tulum Air Show” y por supuesto por la firma del convenio para traslado de la gente que requiere atención médica en otros estados del país.