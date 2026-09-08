La semana pasada se dio a conocer mi más reciente libro que lleva por título: “Constancia de percepciones” (Editorial Infinita. Editor: Daniel Zetina, 2026). El subtítulo de la obra es: “Un tributo a mis maestras y maestros”.

En síntesis, el libro es una colección de apuntes, perfiles y notas en homenaje a algunas personas que participaron y han sido claves, directa e indirectamente, en mi trayectoria profesional y en mi formación como persona y ciudadano en diferentes momentos de la vida; es un reconocimiento a una parte de todos mis maestras y mis maestros, personalidades significativas en las etapas que he vivido como estudiante y profesor universitario. De ello dejo ahí constancia.

En la obra se reúnen tanto textos publicados y reincorporados a una nueva edición como inéditos. En esta oportunidad, y como adelanto e invitación a leerlo, pongo a su consideración un capítulo breve del libro, de uno de los perfiles inéditos que aparecen en la colección: me refiero al texto dedicado al maestro José de la Mora Medina, profesor del CCH Vallejo, importante figura docente durante mi formación en el bachillerato de la UNAM.

José de la Mora Medina

Profesor universitario de Ciencias de la Comunicación, con trayectoria en periodismo, redacción y administración cultural. Se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), División de Estudios Profesionales, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC). También fue profesor asociado del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Vallejo.

Es un académico y profesional mexicano con una carrera dedicada a la enseñanza y el análisis de la comunicación, el periodismo y la política. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM en 1972 (con mención honorífica), inició su trayectoria profesional en el periodismo durante los años 70, trabajando en revistas y periódicos clave de la Ciudad de México. Su experiencia en medios lo llevó a roles de liderazgo en redacción y coordinación editorial, antes de enfocarse en la docencia universitaria.

En la UNAM, se incorporó como profesor de asignatura “A”, impartiendo clases en el CECC y contribuyendo en el subsistema CCH, particularmente en el Plantel Vallejo, donde fue recordado por generaciones de estudiantes en los años 70 y 80 como un docente en la materia de Ciencias de la Comunicación. Su labor pedagógica se ha centrado en la formación de comunicólogos, dirigiendo tesis y participando en exámenes profesionales desde 1994.

Paralelamente, ha incursionado en la administración pública, coordinando áreas culturales y deportivas en la entonces Delegación Xochimilco (2000-2006).

Su perfil combina la práctica periodística con la investigación académica, enfatizando el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación y el análisis político-periodístico. La última actualización de su perfil académico data de julio de 2014, lo que sugiere una posible jubilación o reducción de actividades públicas, aunque su legado perdura en publicaciones y formaciones.

José de la Mora Medina se centra en la didáctica de la comunicación, el análisis periodístico y político, y la integración de herramientas digitales en la enseñanza. Como profesor, ha impartido asignaturas como Introducción a las Teorías de la Comunicación y Teorías de la Comunicación I, fomentando un enfoque metodológico que une teoría con práctica aplicada. Sus líneas de investigación incluyen el análisis de publicaciones impresas y virtuales, la construcción de recursos educativos en internet y la didáctica comunicativa.

Su estilo académico es práctico y colaborativo, con énfasis en talleres y manuales para docentes y estudiantes. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura en el CECC y actuado como jurado en más de 30 exámenes profesionales entre 1994 y 2013. En el ámbito profesional, su experiencia en periodismo se refleja en colaboraciones editoriales que priorizan la precisión y el contexto social.

José de la Mora Medina ha influido en la formación de generaciones de comunicólogos en la UNAM, particularmente en el CCH Vallejo, donde su enseñanza en los años 70 y 80 es recordada en testimonios de alumnas y alumnos por su enfoque rigoroso, accesible y motivador. Su trabajo en TIC educativas anticipó la digitalización en la docencia mexicana, y sus publicaciones sirven como recursos pedagógicos en talleres universitarios. Como puente entre periodismo práctico y academia, contribuyó al análisis político en medios y al desarrollo de herramientas didácticas en el contexto de la sociedad del conocimiento.

José de la Mora Medina fue nuestro profesor de las materias de ciencias de la comunicación I y II durante los últimos semestres del bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Vallejo, de la UNAM. Con el aprendí, entre otras cosas, el principio clave de la comunicación, de origen “macluhano”, “el medio es el mensaje”. (La frase “el medio es el mensaje” fue acuñada por Marshall McLuhan en su libro “Understanding Media: The Extensions of Man” publicado en 1964. McLuhan argumenta que la forma en que se presenta un mensaje a través de un medio de comunicación influye en cómo se percibe y comprende el contenido mismo).

De los compañeras y compañeros que recuerdo de ese entonces se encuentran Georgina Rodríguez y los compañeros Núñez, Pang y Javier Ugalde.

De la Mora fue un profesor solidario y gestor importante entre nosotros, como estudiantes universitarios, y el señor responsable de la imprenta universitaria del CCH Vallejo, UNAM, todo ello para que el periódico estudiantil “Espacio y Voz” tuviera vida (aproximadamente durante 3 años) como órgano informativo independiente de estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Iztacala (hoy, FES), de la UNAM, entre los años 1981 y 1984.