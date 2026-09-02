El rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, ofreció una conferencia de prensa para atender dudas y explicar los alcances del recién anunciado proceso extraordinario de admisión 27-Invierno, con el cual se suma a la iniciativa federal Plataforma Educación Superior 2026, orientada a aumentar las posibilidades de ingreso para las y los jóvenes que desean continuar sus estudios universitarios.

El rector general de la UAM, resaltó que por primera vez en su historia, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) abrirá un tercer ejercició de incorporación en un mismo año, acción motivada por su compromiso social con las juventudes y sus principios fundacionales.

México enfrenta desde hace tiempo el desafío de abrir más oportunidades de educación superior para sus juventudes. Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM

El rector general, señaló que la definición de plazas, puntajes, fechas y condiciones del nuevo procedimiento respetará la autonomía y legislación universitaria. Recordó que la UAM cuenta actualmente con 83 planes de licenciatura, modelos innovadores de enseñanza- aprendizaje, una planta académica habilitada e instalaciones con potencial de desarrollo.

UAM advierte que ampliar matrícula requerirá más presupuesto

Sin embargo, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, sostuvo que la Casa abierta al tiempo está en posibilidad de contribuir de manera significativa a elevar la cobertura, pero no será factible con el mismo presupuesto.

La UAM lleva medio siglo en crecimiento; puede y debe seguir haciéndolo, asumiendo nuevos retos y liderazgo, llevando su experiencia en la formación de excelencia educativa a otros espacios y metrópolis del país. Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM

Asimismo, el rector general insistió que en México persiste una demanda de lugares superior a la oferta, reconoció que desde 2020 ha descendido el número absoluto de aspirantes; por ello, este momento, consideró, constituye una oportunidad para incrementar la matrícula, actualizar la opción educativa, favorecer la permanencia y propiciar el egreso oportuno.

Como universidad pública, autónoma y de carácter nacional, no somos indiferentes a esta realidad. Gustavo Pacheco López, rector general de la UAM

¿Cuándo será el proceso extraordinario de admisión de la UAM?

La secretaria general de la UAM, Esthela Irene Sotelo Núñez, informó que entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre los 15 Consejos Divisionales analizarán criterios académicos, operativos y de infraestructura para determinar las licenciaturas y los espacios que participarán en el mecanismo extraordinario.

Con estas definiciones, la convocatoria se publicará a más tardar el 4 de octubre. El registro de solicitudes se realizará del 5 al 11 de octubre, mientras que el examen de selección se aplicará del 29 de octubre al 15 de noviembre.

La publicación de resultados está prevista para el 30 de noviembre y las personas admitidas comenzarán clases en el trimestre 27-Invierno, el 18 de enero de 2027.

Por su parte, Juan Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general de la UAM, explicó que, aunque la institución cuenta con cinco unidades, funciona como una sola Universidad bajo un régimen de desconcentración funcional y administrativa.

Este modelo distribuye competencias entre sus órganos. Los Consejos Divisionales aprueban la programación anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje y la planeación académica, mientras que la Rectoría General articula la organización necesaria para el funcionamiento de la institución.

UAM prepara por primera vez un tercer proceso de admisión. (cortesía)

El director de Comunicación Social de la UAM, Gabriel Sosa Plata, pidió a aspirantes y familias verificar la información del proceso únicamente a través de los canales oficiales de la Universidad.

Advirtió que la UAM no tiene intermediarios ni vínculos con empresas o particulares que ofrezcan preparación para el examen. También señaló que ninguna persona cuenta con contenidos privilegiados o puede garantizar un lugar dentro de la institución, ante este tipo de ofrecimientos, llamó a presentar la denuncia correspondiente y comunicar el caso a la Universidad.