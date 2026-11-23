“El desenlace de todo conflicto depende de hasta qué punto intervenga el público”. E. E. Schattschneider

A Alessandra Rojo de la Vega la citaron para hablar de dinero. El viernes 20 de noviembre, antes de que la alcaldesa de la Cuauhtémoc rindiera cuentas ante la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, ya se habían enfrentado afuera simpatizantes suyos y de la diputada Diana Sánchez Barrios. Valentina Batres, que presidía la comisión legislativa en cuestión, atribuyó la provocación a personal de la alcaldía. Rojo de la Vega responsabilizó a gente de Sánchez Barrios por las agresiones y se fue sin presentar su informe.

Hubo lesionados. En una ciudad donde salir a trabajar ya entraña riesgos, que la violencia se cuele hasta en una revisión del presupuesto me parece merece algo más que un intercambio de culpas… Sánchez Barrios lleva meses disputándole a la alcaldesa el manejo del comercio en la calle. También quiere la Cuauhtémoc. Y el viernes, mientras acusaba a Rojo de la Vega, se hizo escuchar por otro público: el de Morena.

Schattschneider, que explicaba la política con una pelea y la gente que se arremolina a verla, decía que el pleito cambia cuando alguien de la banqueta se mete. La pregunta aquí es quién, dentro de Morena, tiene interés en meterse...

La columna “Templo Mayor” del periódico Reforma deslizó que la candidatura a esa demarcación estaría reservada para Citlalli Hernández, quien encabeza la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Qué cómodo debe de ser que lo den a uno por apartado para una candidatura cuya selección pasa por la comisión que preside... Pero, en fin, el detalle que a mí me interesa es otro. Cada día que Sánchez Barrios sigue en la pelea, alguien en el partido tiene que explicar por qué la candidatura de Citlalli se daba por hecha.

Va de nuez. En 2023, Omar García Harfuch le ganó a Clara Brugada las tres encuestas de Morena por la capital. Morena aplicó el criterio de paridad y postuló a Brugada. Aquella decisión le dio a Clara una lección que hoy puede aprovechar desde el otro lado de la mesa. La encuesta dice quién va arriba. La manera de hacer la lista decide quién acaba en la boleta.

Mi lectura es que Claudia Sheinbaum tiene una apuesta para cada elección. Citlalli, primero a la Cuauhtémoc en 2027 y después a la Jefatura de Gobierno en 2030. García Harfuch, a la presidencia. Hasta una derrota de Citlalli frente a Rojo de la Vega podría servirle, si la campaña le deja presencia propia en la capital y gente dispuesta a trabajar con ella en otras demarcaciones. Pero perder por poco y perder arrasada son dos cosas muy distintas. En el segundo caso, a Claudia le tocaría buscar otro camino.

A Brugada le conviene una lista bastante distinta. Si quiere disputar la presidencia, como sospecho quiere, tiene que llegar a 2030 con algo que ofrecer. Puede empezar en 2027, consiguiendo candidaturas para sus aliados en las alcaldías y en el Congreso local. Si esos cuadros ganan, podrán movilizar gente y negociar con la dirigencia cuando llegue la sucesión. Y Clara podrá ofrecer algo que tiene mucho valor para quienes la ayuden, disputar con ventaja la candidatura para sucederla en la capital.

Ahí entran los Batres. Ya lo dije, Valentina intervino el viernes y su versión de la trifulca favoreció a Sánchez Barrios en el choque con Rojo de la Vega. Eso muestra dónde coincidieron ese día. El trascendido que vale la pena seguir es si esa coincidencia se convierte en apoyo a la candidatura de Diana. Si los Batres y otros grupos capitalinos empiezan a defender su inclusión en la contienda interna, Clara habrá ganado interlocutores para negociar la lista, incluso si al final la Cuauhtémoc se la lleva Citlalli.

A Brugada le basta, por ahora, con que el nombre de Sánchez Barrios siga sobre la mesa. Puede beneficiarse de la presión que ejerce la diputada sin haberle dictado una sola palabra. Y la cercanía política de Clara con López Obrador le da margen para resistir una señal de Palacio. Me parece más revelador observar qué dirigentes respaldan a Diana cuando toque inscribir aspirantes que echar a andar el rumor de que el expresidente dio la orden. Espero ser clara.

Por su parte, ahora Alessandra también tiene algo que decidir. Puede obligar a sus adversarias a discutir quién responde por los lesionados o volver a explicar en qué gastó la alcaldía. Si deja que la discusión se reduzca a quién la va a sacar de la Cuauhtémoc, acabará haciéndoles campaña a las dos. Cuidado con hacerlo.

Por lo pronto, el resumen es este: los vecinos tenían derecho a salir de esa sesión sabiendo qué se hizo con su dinero. Salieron sabiendo quién quiere el puesto de quien lo gasta. ¿Estamos?

Giro de la Perinola

En Guadalajara, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y cercano a Sheinbaum, puso entre las vergüenzas nacionales lo que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en el INE, Nuevo León y Sinaloa. Pegarle al gobierno emecista de Samuel García le sale gratis a Morena. Tomar distancia del INE de Guadalupe Taddei también le conviene. Que se traduzca en responsabilidades, ya veremos. Hasta allí, todo normal.

El tercer señalamiento cuesta más y es el que llama la atención. Ramírez Cuéllar habló de “triangulaciones del Gobierno del Estado de Sinaloa” y recordó que el auditor anunció una investigación. Se refería a un gobierno de casa, el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia. Muy importante; hay que subrayarlo.

Meter a Sinaloa en la misma frase que Nuevo León tiene su gracia. Si Morena exige consecuencias por lo que encuentre la Auditoría en el gobierno de su adversario, su propio vicecoordinador acaba de darle a cualquiera el argumento para exigirlas en Sinaloa. Puede haber sido un tanteo de Palacio. La señal se volverá más clara si otro dirigente morenista se atreve a pedir que esa investigación avance y explique en público a quién hay que pedirle cuentas. Estemos atentos.

Claudia tiene ahí una oportunidad de fijar el costo de defender a un aliado. Clara está probando cuánto cuesta contrariarla en la capital. La próxima vez que las dos sonrían juntas para la foto, fíjense en quién lleva la lista. Y, sobre todo, en quién consigue corregirla.