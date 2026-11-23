“Jamás las gallinas de abajo podrán cagar a las de arriba”. Es una de las sentencias más sabias del Filósofo de Güémez: describe bastante bien las jerarquías del poder.

No es que Omar García Harfuch deba preocuparse demasiado por los muchos que lo quieren fuera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero sí deberá tener más cuidado con sus discursos. Y, sobre todo, con ciertos amigos.

Porque, como diría el mismo pensador tamaulipeco, “Así pasa cuando sucede”. Y está sucediendo y pasando: la grilla anda a todo lo que da.

¿Ha perdido Harfuch la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum como para renunciar? ¿O ha crecido tanto esa confianza que será enviado a Gobernación, lo que lo convertiría en el “inevitable”?

Volviendo al Filósofo de Güémez, lo único cierto es que “La confianza dura hasta que se acaba”.

Y no se ha acabado en la relación entre la presidenta y su secretario de Seguridad. Tampoco ha crecido tanto como para llevar a Sheinbaum a provocar un terremoto político en Morena en momentos de pedir calma a todos y a todas para lograr unidad.

Los tiempos no han llegado. Cuando lleguen, ella decidirá lo que tenga que decidir y sabrá torear a los morenistas duros y blandos, ideologizados o pragmáticos. Antes, no.

Solo se le mueren las vacas al que tiene vacas

Eso dicen los rancheros de Nuevo León. Al que no tiene vacas, pues no se le mueren. Sabiduría pura.

Los problemas vienen con lo que uno tiene. El que tiene casa paga predial; el que tiene coche sufre el tráfico; el que tiene hijos y nietos se preocupa por ellos. Las pérdidas y los dolores de cabeza son el precio de tener algo que vale la pena.

Otra forma de decirlo está en la tradición judía: “Marbé nejasim, marbé deagá”. Es una enseñanza de Hillel en la Ética de los Padres: “El que multiplica sus bienes multiplica sus preocupaciones”.

Shakespeare expresó algo semejante en Enrique IV: “Uneasy lies the head that wears a crown”. Es decir: “Inquieta descansa la cabeza que lleva la corona”.

Los chinos tienen un refrán todavía más apropiado para la política: “Rén pà chū míng, zhū pà zhuàng”. “La gente teme hacerse famosa como el cerdo teme engordar”. Quizá la presidenta Sheinbaum lo escuchó en su reciente gira.

El cerdo gordo corre el riesgo de terminar en el matadero. El político famoso se convierte en blanco de ataques. Es casi exacto para Harfuch, con una ventaja en las encuestas que parece insuperable para rivales que lucen lentos y pesados.

El discurso que desató la grilla

Quiero analizar un mal discurso de Omar García Harfuch. O, mejor dicho, un discurso que, sin ser del todo malo, se prestó a malas interpretaciones.

El rumor corrió, corrió y corrió. Primero se dijo que renunciaba. Después, la supuesta renuncia se transformó en una crisis de gabinete.

Que Harfuch se va a Gobernación. Que sale Rosa Icela Rodríguez. Que renuncia Zoé Robledo, director general del IMSS, y lo sustituye Martí Batres. Pero que Batres también quiere Gobernación y peleará con Harfuch. Y luego sumaron la renuncia del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

En fin, todo un rollo que comienza, me parece, con las ganas de sacar a Harfuch de donde está.

¿Qué dijo realmente el secretario de Seguridad?

El 18 de noviembre, durante la clausura de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, expresó:

“Todos tenemos un tiempo, nuestras posiciones son sumamente temporales, debemos de aprovechar nuestro tiempo para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga”.

Una reflexión bastante inocente. Cualquier funcionario federal responsable podría decir algo semejante a sus colegas estatales: los cargos pasan, las instituciones permanecen.

Pero alguien decidió leer aquellas palabras como una despedida anticipada. Y comenzó la bola de nieve. La grilla convirtió una frase administrativa en una supuesta crisis política.

Los amigos imprudentes pueden ser peores que los enemigos

Hay algo que debería preocupar más a Harfuch que los ataques de sus adversarios: los entusiasmos de sus supuestos amigos.

Sandra Cuevas, desde Madrid, pidió a Sheinbaum detener los rumores sobre la renuncia del secretario y sostuvo que él será el próximo presidente de México. ¿Es su amiga doña Sandra? Con esa clase de aliados, para qué quiere enemigos. Porque vaya manera de ayudarlo.

Si alguien quiere presentar a Harfuch como un político ambicioso, dispuesto a adelantarse a la sucesión de 2030, no necesita inventarle declaraciones. Le basta reproducir las de quienes lo destapan sin que nadie se los pida.

Otro ejemplo es Manuel Velasco, quien lo llamó “el Pedro Infante de la política”. El senador del Verde, siempre hábil, tendrá que moderar su habilidad para pronosticar —con ganas de que se cumplan— sus preferencias políticas.

El elogio puede parecer simpático. Pero en política los excesos de admiración suelen ser contraproducentes, sobre todo cuando se trata de un funcionario que debe su posición a la confianza de la presidenta.

Y están los otros: esos personajes que presumen en todas partes que son “hermanos” del secretario de Seguridad. Conozco a cada abogadete que sale con eso en juzgados y ministerios públicos.

Harfuch haría bien en tomar distancia de semejantes amistades. No porque necesariamente sean desleales, sino porque su imprudencia puede causarle más problemas que los ataques de sus enemigos.

¿Por qué lo quieren fuera? Porque tiene muchas vacas

La respuesta es bastante sencilla: Harfuch tiene demasiadas vacas en las encuestas. Y eso despierta resentimientos, envidias, ambiciones y cálculos sucesorios de quienes sienten que les perjudica la popularidad del secretario de Seguridad.

Es la típica perversidad de la política. También una demostración de que muchos no entienden cómo funciona el poder en México, particularmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Harfuch va a renunciar cuando la presidenta le pida que renuncie. Si Sheinbaum no se lo pide, no va a renunciar. Hará lo que ella le ordene. Y si no le ordena nada distinto, seguirá haciendo lo que está haciendo.

Lo mismo vale para los demás integrantes del gabinete. Harán lo que la presidenta decida. Renunciarán cuando ella considere que deben renunciar. Si quiere moverlos a otra posición o dejarlos fuera, lo resolverá en los tiempos que juzgue convenientes.

Particularmente Harfuch no hará nada que Sheinbaum no le autorice, porque políticamente le debe muchísimo, casi todo —o de plano todo— a la presidenta.

Era un policía eficaz, sin duda, pero con un nivel intermedio en la política nacional. Sheinbaum le dio la oportunidad de convertirse en el hombre del momento, y Harfuch la aprovechó.

Además, es un hombre formado en la disciplina. No es militar, pero como si lo fuera. Entiende las jerarquías, sabe obedecer y cumple las tareas que se le encomiendan.

Por eso resulta absurdo imaginarlo organizando por su cuenta una operación para moverse de donde está hacia destinos supuestamente más rentables políticamente. No necesita hacerlo. Y sería una estupidez que lo intentara.

Las vacas que se le han muerto, o que le han matado

Harfuch ha perdido algunas vacas en este larguísimo recorrido por las praderas de la política en la lógica de la 4T. O son vacas que le han matado.

Unas murieron por sus propios descuidos al pronunciar discursos que se prestan a interpretaciones interesadas.

Otras fueron acribilladas por el resentimiento de adversarios que quisieran verlo fuera del gabinete.

Y algunas más, quizá la mayoría, perecieron por el apoyo excesivo de amigos imprudentes que lo promueven como candidato presidencial cuando todavía falta muchísimo para 2030.

Pero el ganado político que ha reunido Harfuch, gracias a la oportunidad que le dio Sheinbaum para desarrollarse como uno de los personajes más importantes del gobierno, es enorme.

De momento, unas pocas vacas menos no le afectan demasiado. Pero deberá tener cuidado.

Para empezar, alejar a los amigos excesivamente apasionados, particularmente a quienes lo promueven en exceso o presumen por todas partes que son sus íntimos.

Y, además, revisar con mucho más cuidado los discursos que redacta para leerlos en público. Mejor pecar de poco sensible o de frío que pronunciar frases adecuadas en otro contexto, pero que en su situación actual pueden alimentar avalanchas de rumores que no ayudan.

Aunque tampoco debe hacerse ilusiones: cuando un político tiene tantas vacas, hasta sus silencios pueden interpretarse como declaraciones a combatir.

La solución no está en dejar de hablar, sino en entender que sus palabras ya no pertenecen únicamente al ámbito administrativo. Todo lo que diga será leído en clave futurista.