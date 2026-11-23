Los rumores sobre cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum apuntan a dos piezas claves en la conducción del país: Édgar Amador, titular de Hacienda, y Omar García Harfuch, responsable de Seguridad.

Hacienda bajo la lupa

El rumor sobre la salida de Édgar Amador surge en plena discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuando se define cómo se distribuirán y ejercerán los recursos públicos en un año electoral, pero también justo después de que el escándalo de Broxel exhibiera los controles de contratación y vigilancia dentro de Hacienda.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, advirtió sobre presuntas irregularidades en contratos públicos para el suministro de vales de despensa, pagos en exceso pendientes de devolver al erario y un posible conflicto de interés que involucra a funcionarios de Hacienda y de la Banca de Desarrollo.

El representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo, titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, quien entre 2019 y 2021 fue director general adjunto en Bancomext y mantiene una licencia sin goce de sueldo que, según el órgano de vigilancia, conserva su vínculo laboral con esa institución.

La Secretaría Anticorrupción intervino para pedir a Bancomext no autorizar una línea de crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos para Broxel, al advertir que la empresa tiene pendientes reintegros por aproximadamente 29.4 millones de pesos y por enfrentar procedimientos administrativos relacionados con contratos públicos.

El problema es que Hacienda fue la dependencia encargada de conducir la compra consolidada de vales para el gobierno federal y el caso golpea la credibilidad de sus mecanismos de supervisión en contrataciones públicas.

Seguridad, rumores que no paran

El caso de Omar García Harfuch tiene otro origen. El discurso que pronunció durante la clausura durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, donde al hablar de la importancia de fortalecer las instituciones más allá de la permanencia de sus titulares, algunos interpretaron una despedida.

Esa intervención alimentó la rumorología hasta incluir supuestas fechas (antes del 15 de diciembre) y presiones políticas relacionadas con los operativos contra el robo de combustible, el crimen organizado y la coordinación con Estados Unidos.

Otro elemento que alimentó las especulaciones fue la captura el 20 de noviembre de Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro en un operativo en Guasave, Sinaloa, al que la organización criminal respondió con bloqueos, vehículos incendiados y un saldo de siete presuntos integrantes del grupo criminal y cuatro militares muertos.

En el operativo participaron fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional y contó con información de inteligencia estadounidense, pero ante la dimensión de la respuesta criminal, sectores críticos advirtieron que los hechos evidencian la vulnerabilidad del titular de la SSPC y otros más, adjudicaron la autoría táctica a las Fuerzas Especiales de Defensa y la Guardia Nacional por encima del equipo directo de la SSPC.

Lo que no es un secreto, es que el secretario de Seguridad ha mantenido una efectiva ejecución de sus funciones y una relación de coordinación muy estrecha con las dependencias de seguridad de Estados Unidos, misma que incomoda a algunos sectores del gobierno y de los estados.

Por otro lado, reportes de The New York Times revelaron que la administración Trump presionó al gobierno mexicano mediante un memorando para permitir el despliegue de fuerzas de seguridad estadounidenses y ejecutar operaciones conjuntas contra los cárteles, además de exigir sanciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico.

A inicios de noviembre, Trump realizó comentarios sobre emprender acciones más agresivas contra el crimen organizado en territorio mexicano y el 11 de noviembre, una semana antes de la reunión en China, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, defendió la legalidad de las operaciones militares estadounidenses contra los cárteles en el hemisferio.

Sheinbaum sostuvo que la reunión con Trump en China el 18 de noviembre se concentró en asuntos comerciales, sin embargo, dos días después, el estadounidense aseguró que también hablaron de los cárteles y reiteró que estas organizaciones controlan México. Ese mismo día, un exitoso operativo en Sinaloa culminó con la detención del Chapo Isidro.

Dentro del gabinete

En un gobierno donde conviven distintas visiones sobre la relación con Washington y el combate al crimen organizado, todo indica que la rumorología que busca debilitar a dos piezas clave del gabinete tiene origen interno.

¿Quién gana si se debilita al secretario de Seguridad o si Hacienda queda bajo sospecha?

La secretaria Buenrostro que ha sido un excelente escudo para la corrupción que priva entre ciertas figuras ligadas al señor de Palenque y del manejo que hacen los operadores de los recursos públicos y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en lugar de coordinar los esfuerzos del gabinete de Seguridad, se ha encargado de bloquear y debilitar las acciones y difundir rumores.

Como reza el refrán, cuando el fuego viene desde casa: no me ayudes, compadre.

X: @diaz_manuel