La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM (Aeropuerto Internacional de Ciudad de México) sube a partir de hoy miércoles 1 de abril alrededor de un 3%.

El aviso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con señalamiento del aumento de costos en los vuelos y vigencia desde hoy 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las nuevas tarifas en el AICM llegan en plenas vacaciones de Semana Santa; sin embargo, también de cara al Mundial 2026, evento por el que se esperan 50 millones de pasajeros.

TUA en el AICM sube hoy miércoles 1 de abril alrededor del 3%

Mediante un aviso en el DOF se dio a conocer que la TUA en el AICM aumentará tanto a nivel nacional con 30.59 dólares, como a internacional por 58.09 dólares.

Al tipo de cambio de hoy miércoles 1 de abril serían 552.38 pesos mexicanos para vuelos nacionales, mientras que a nivel internacional el costo aumenta a mil 38 pesos.

Sin embargo y tal como explica el anuncio, debido a que la TUA está expresada en dólares, el AICM determinará un equivalente en pesos mexicanos.

Esto con base en el promedio mensual de tipo de cambio del mes anterior que se publica en el DOF del Banco de México, en este caso sería el de marzo 2026, entre 17.84 y 18.10 unidades por dolar.

TUA en el AICM aumenta de precio a partir de hoy miércoles 1 de abril (Especial)

TUA en el AICM: a quiénes sí afecta y quiénes no lo pagarán

La TUA en el AICM o cualquier otro aeropuerto en México aplica para los pasajeros que aborden un vuelo con destino nacional o internacional, aunque hay quienes no lo pagan:

Menores de hasta dos años

Representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros, en casos de reciprocidad

Pasajeros que realizan escalas en algunos términos

Personal técnico aeronáutico en comisión de servicio y con licencia vigente autorizada

En algunos casos, la TUA se incluye en el costo total del boleto y lo desglosan en los cargos; sin embargo, en otras aerolíneas piden el cargo por aparte, lo que aumenta de manera considerable el precio del vuelo.