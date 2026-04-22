Airbus , la fabricante de aviones francesa, enfrenta grandes retos, pero nunca deja de pelear. Uno de sus temas pendientes es el de los motores de la fabricante norteamericana Pratt & Whitney, que mantiene en tierra alrededor de 835 aeronaves en todo el mundo, pues sigue pendiente la reparación necesaria para que sean seguros y puedan volar.

Para Guillaume Faury, el CEO de Airbus, el desperfecto que han mostrados ciertos modelos de motor, ha ralentizado la entrega de sus equipos, porque no se puede entregar un avión sin sus motores.

La familia de aviones A320NEO de Airbus son su caballo de batalla dentro de la industria aérea. Este tipo de aviones son de los más utilizados por las líneas aéreas a nivel global, y su demanda sigue creciendo, pero las entregas se ven retrasadas por este problema que se tiene con los motores.

Ustedes se estarán preguntando ¿los motores no son propios de la marca Airbus? Y la respuesta es no, hay varios fabricantes de motores como General Electric, Rolls Royce y en este caso Pratt & Whitney, marcas que compiten con los motores LEAP de CFM International para los aviones de la familia A320NEO.

Y es que el tema sigue sin resolverse porque se suman varios “inconvenientes”; para empezar la guerra entre Rusia y Ucrania trajo un retraso en la cadena de suministro de los materiales para la fabricación de los motores, y si a eso le sumamos que se tiene que estar reparando motores en todo el mundo, pues simple y sencillamente no se dan abasto.

Si a los tiempos de espera para las inspecciones agregamos las reparaciones, es evidente que no han podido evitar, por más que trataron, retrasar su producción.

Por su parte, cada día que una aerolínea pasa con un avión en tierra, irremediablemente está perdiendo dinero. Así lo dije hace un par de columnas: VivaAerobus, que opera con aviones A320NEO, ha tenido que ser muy resiliente y ver la manera en que este problema afecte lo menos posible su operación diaria, pero les aseguro que no es nada fácil.

Tenemos a tres involucrados: por un lado, a líneas aéreas como afectadas, Airbus como la fabricante de los equipos de vuelo, y a Pratt & Whitney con la fabricación y arreglo de los motores. Como muchos saben, la pandemia de Covid-19 puso a prueba a la industria aérea, y luego vino el conflicto bélico en Europa; no contentos con eso ahora hay que añadirle la guerra en Medio Oriente.

Imaginen cuán candente está el asunto, que en las proyecciones para la fabricación de nuevos equipos, tanto Boeing como Airbus están pensando en fabricar sus propios motores. Y es que por más increíble que parezca, si hoy una aerolínea anunciara que compra cierta cantidad de aviones A320NEO, no existe garantía de tiempo para recibirlos. Las probabilidades de entrega se están proyectando para dentro de aproximadamente 8 años, antes no.

No obstante, sabemos que Airbus es una empresa resiliente, y que los temas pendientes no le impidieron participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), en Santiago de Chile, en su 24ª edición, celebrada del 7 al 12 de abril.

Ahí dejó claro que sus objetivos son reforzar su compromiso, conectar y trabajar con la región, festejando primero que Airbus cumple 25 años de presencia en Chile, ofreciendo equipos de alto rendimiento, desde helicópteros hasta aviones comerciales, pasando por la maravilla que es el equipo A400M; también tienen una división de drones diseñados para desafiar al clima y zonas remotas como la cordillera de los Andes.

Imaginen, para llegar de forma rápida a una emergencia presentada en condiciones climáticas extremas se debe contar con equipos adecuados, y para eso está en H125, un helicóptero que permite volar a más de 6 mil pies de altura, con temperaturas de menos 10 grados bajo cero, y que permite aproximaciones a laderas donde no se puede aterrizar.

Así lo explica Diego Góngora: “La característica fundamental aquí es la potencia… Por ejemplo, en el caso de un rescate, que ya habíamos hecho algunas semanas previas a 6.505 metros, con temperaturas de -10°C, el cálculo de altitud de densidad nos daba un resultado extremo. Para un piloto, estas son las condiciones que hacen este trabajo difícil pero apasionante.”

El helicóptero H125 es un equipo que rinde muy bien en condiciones extremas, tanto de temperatura como de altitud, y la Cordillera de los Andes, es un lugar que miles de turistas visitan, por eso es importante que se cuenten con los equipos necesarios en caso de un rescate.

Para Airbus, tanto Rotortec Helicopters de Chile, como HelicoptersAR de Argentina, han demostrado que el H125 es ideal para salvar vidas, como en los recientes casos del “Campamento Cólera” donde fue rescatado un alpinista de nacionalidad brasileña, gracias a la oportuna intervención de HelicoptersAR.

El otro caso ocurrido fue del lado chileno de la cordillera, en el Cerro La Leonera, donde una chica de 25 años llevaba más de 48 horas perdida, después de que se separó de su grupo de “trekking” (senderismo intenso); aunque se logró su rescate, sufrió de las gélidas temperaturas y de deshidratación, y fue rescatada gracias a el equipo de Rotortec.

En la FIDAE anunciaron que el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais en Brasi adquirió dos nuevos helicópteros H145, que se suman al rescate aeromédico, gracias a que este equipo, además del transporte de órganos, permite el rescate con grúa de dos personas de forma simultánea, y permite que trabajen a bordo tres profesionales de salud, ya que es posible configurarlo con equipos de alta tecnología.

De hecho, hace poco el H145 pudo demostrar que es un excelente equipo de rescate al transportar de urgencia a una bebé de escasos tres meses de edad con una cardiopatía congénita, desde Cruzília hasta Belo Horizonte, que está a 320 kilómetros de distancia.

La paciente fue recibiendo atención médica durante todo el vuelo, ahorrándose las cinco horas que implicaba hacer el viaje por tierra. El traslado permitió que la paciente llegara a tiempo para ser atendida de la mejor manera en un hospital.

Esto es solo una probadita de todo lo que se vio en el FIDAE 2026, sin olvidar que gracias a la introducción de los equipos A320NEO, Airbus ha contribuido a la disminución en un 20% de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

Lo mejor, usa menos combustible, lo que en estos momentos de incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y el alza del precio de la turbosina, permite una mejor gestión para las líneas aéreas que utilizan este tipo de aviones.