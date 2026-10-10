En septiembre pasado abordé la importancia que tienen para la educación básica pública, en México, una serie de decisiones que tomará el gobierno federal sobre políticas públicas y que se habrán de definirse en el futuro cercano (2027). Esa vez hablé de tres escenarios específicos que involucran importantes decisiones en materia de políticas públicas educativas, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). (Ver el comentario: “Decisiones de políticas públicas educativas para 2027”, SDP Noticias, 19 de septiembre, 2026).

Un primer escenario de decisión de gobierno se relaciona con la institución que se creará en lugar de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Un segundo escenario está vinculado con la edición de tres libros para estudiantes de educación primaria sobre pensamiento matemático, lecto-escritura e historia. Y el tercer escenario tiene que ver con la eventual modificación de leyes secundarias o reglamentarias en materia educativa.

Esta vez me refiero, en particular, al tema de los libros de texto gratuitos, puesto que su realización tendrá efectos importantes en los procesos finos de enseñanza y aprendizaje; por ello me pregunto: ¿cuál es el diagnóstico o evaluación educativa que llevó a cabo para tomar estas decisiones?

Dado que los tres libros están dirigidos a apoyar, didácticamente, a la enseñanza de asignaturas específicas: ¿hay alguna ruptura con el planteamiento curricular para la educación básica 2022 (SEP), que se basa en un esquema que rechaza la enseñanza por asignaturas? ¿Es una sutil ruptura o una leve adecuación pedagógica sin alterar el fondo del planteamiento curricular? ¿Es continuidad sin sobre saltos con respecto a las decisiones tomadas por la administración publica del sexenio anterior?

En aquella colaboración referida afirmé que tal decisión (elaborar tres libros de asignaturas específicas) impactaría de manera importante, complementaria o sustitutiva, al planteamiento curricular para la educación básica lanzado por la misma SEP, en 2022, durante la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador.

Como contexto, hay que decir que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria (SEP, 2022) es, en parte, de corte “integracionista” e interdisciplionario o multidisciploinario, eso significa que busca la integración de las disciplinas científicas, humanísticas o tecnológicas en campos formativos.

La eventual edición de los tres libros de texto, al parecer, trastocará dicho esquema “integracionista” (pensado como una de las fortalezas o virtudes del actual Plan de estudio), puesto que se regresaría al esquema de enseñanza por materias o asignaturas que, en términos generales, se conoce como el esquema de “fragmentación” del conocimiento.

Una cuestión que está sobre la mesa en esta coyuntura es saber si la SEP de Mario Delgado y la Subsecretaría de Educación Básica, a cargo de la maestra Noemí Juárez, han identificado, a través de evaluaciones de los aprendizajes escolares, o mediante encuestas dirigidas a las familias de las y los estudiantes, o a través de consultas en línea realizadas con docentes y directivos de la educación básica, las dificultades que presenta, en la práctica, el actual planteamiento curricular 2022, concretamente en el ámbito de las prácticas de enseñanza y su relación con los procesos de aprendizajes escolares a partir del esquema curricular de campos formativos.

Una demanda mínima e inmediata que podría hacer la sociedad a las autoridades educativas (de la SEP) en turno es solicitar información amplia y desglosada acerca del por qué se van a tomar estas medidas. Y ello podría abarcar no solamente el tema de la edición, impresión y distribución de la siguiente camada de libros de texto gratuitos, sino también el asunto vinculado con el organismo que sustituirá a la USICAMM.

Es necesario insistir en la necesidad de que, en materia de ejecución de las políticas públicas educativas, de todos los niveles y modalidades de la educación, el gobierno federal y los gobiernos estatales o locales tienen la obligación de informar a la sociedad sobre las justificaciones de sus acciones; sobre los estudios o diagnósticos que sustentan la toma de decisiones; así como sobre los resultados de la eventuales evaluaciones que se realicen a las aplicaciones como valoración y seguimiento de tales acciones.

Al no atenderse las necesidades de información y comunicación sociales en materia educativa (cosa que sucede en el actual sexenio), se podrían generar, como consecuencia, diferentes especulaciones sobre las intencionalidades del gobierno federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Una de las preguntas que se podrían plantear al respecto de estas decisiones sería: ¿hay continuidad o sutil ruptura con el gobierno anterior?

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