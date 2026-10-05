La Secretaría de Educación Pública (SEP) fortalecerá la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, iniciativa que busca atender el bienestar socioemocional de más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, de tercero de secundaria a bachillerato.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la estrategia tiene como propósito generar espacios de confianza en las escuelas para que las y los jóvenes puedan hablar sobre sus emociones, además de fortalecer acciones de prevención y cuidado de la salud mental.

Desde el inicio de la estrategia se han distribuido 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres y padres de familia y 1 millón para personal docente. También se han entregado 250 mil carteles con mensajes relacionados con el cuidado de la salud mental.

“El ABC de las Emociones” llega a las aulas

Mario Delgado informó que cerca de 76 mil estudiantes de todo el país han participado en ejercicios de lectura reflexiva sobre la importancia de hablar de las emociones, actividades que comenzaron el 23 de septiembre y se realizan semanalmente en las 32 entidades federativas.

Como parte de la estrategia también se diseñaron cursos para maestras, maestros, directivos y personal administrativo. Además, se destinará una hora semanal dentro de la jornada escolar para que las y los estudiantes aprendan a reconocer, nombrar y expresar sus emociones.

Los materiales incluyen información para fortalecer el cuidado de la salud emocional, identificar señales de alerta y promover un uso crítico y responsable de las redes sociales.

Delgado Carrillo señaló que la estrategia surgió, entre otros motivos, ante la preocupación por fenómenos como la ansiedad y los efectos que el uso de las redes sociales puede tener en la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Lo que estamos haciendo ahora es llevar la estrategia al aula: que los maestros hablen sobre las emociones, que construyan vínculos de confianza con los jóvenes y que se normalice el hablar sobre lo que sienten. Mario Delgado, titular de la SEP.

SEP suma a familias e instituciones en el bienestar emocional

La estrategia también contempla asambleas con madres y padres de familia, a quienes se brinda orientación y herramientas para fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos.

Los ejercicios son coordinados por la SEP en colaboración con la Secretaría de Salud, con la participación de gobernadoras y gobernadores, autoridades educativas y de salud federales y estatales, así como responsables de distintas áreas.

Actualmente colaboran cerca de 20 instituciones federales y autoridades estatales en las acciones de “El ABC de las Emociones”, como parte de una estrategia de prevención y atención al bienestar de la comunidad educativa.

Mario Delgado señaló que el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional requiere una responsabilidad compartida, por lo que también llamó a las plataformas digitales a asumir su responsabilidad frente a los contenidos a los que tienen acceso niñas, niños y adolescentes.