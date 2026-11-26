Luis Donaldo Colosio resolvió ser ficha de juego en la elección de 2027, en lugar de ser jugador. Debió optar por Nuevo León, donde ha crecido, gobernado y representado. Para bien de MC y de su dirigente real, Dante Delgado, resolvió por Sonora. Una decisión temeraria que de ser favorable le reivindicaría frente a lo que todos consideramos un grave error. ¿Vanidad? ¿confusión? ¿miedo a romper con MC y Dante? ¿intento de reencuentro con el origen? Que cada cual llegue a sus propias conclusiones.

Si Luis Donaldo llegara a la gubernatura ganaría mucho y estaría en la antesala de la candidatura presidencial por el partido que se ha servido de él, aunque con Dante nadie sabe porque su juego es indescifrable y evidente su colaboracionismo con el régimen y hacer de MC oposición de la oposición. Con Colosio logra que MC exista como opción y complicar a la auténtica coalición opositora que estará representada por Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo y, lo sabe bien Luis Donado que encarará uno de los mejores y más visionarios alcaldes de México, por eso habla de una campaña de respeto y propuestas.

Nuevo León queda a la deriva. La corrupción del gobernador Samuel García está a la vista; una de las razones por las que Colosio no disputó la candidatura en dicho Estado. Hacer campaña con el fardo de Samuel es peor que ingrato y todavía más, ganar la elección y tener que encubrirle. La presidenta Sheinbaum ha echado andar a la ASF a cargo de un incondicional para documentar las trapacerías del gobernador. Si gana Mariana Rodríguez, su esposa, ella tendría dueña y no sería su antecesor y esposo.

La realidad es que Samuel no dejó pasar a Luis Donaldo, quien debió reelegirse en 2024. La oposición de Samuel dejó claro que no estaba en los planes sucesorios del otrora aliado y amigo, porque en sus fantasías consideraba a Colosio competencia para la candidatura presidencial de MC en 2030. Samuel se sirvió de Dante y de quien se dice dirigente; el dinero de Nuevo León allanó amistades, compromisos y complicidades.

Como quiera que sea, para reconocerle a Dante su talento para transitar al futuro. Admirable siendo como es la impostura de innovador, el arquitecto de la nueva política. Se asemeja a Andrés Manuel López Obrador, viejos en sus modos y pulsiones autoritarios bajo una apariencia de modernidad. El descontento social ha servido al engaño y en el caso del veracruzano le ha venido muy bien los jóvenes que dicen representar la causa, aunque bien se sabe que Samuel está tocado de muerte, la corrupción de él y de su círculo familiar le condena.

Los jóvenes gobernadores que los partidos pequeños han llevado al poder resultan ser muy generosos maridos a grado tal que la sucesión la resuelven con un oprobioso nepotismo. Es el caso de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí y de Samuel García en Nuevo León. Es posible que las mujeres valgan más que los maridos; es muy probable que el primero sí logre su cometido y la senadora Ruth González sea gobernadora; el segundo, difícil y no por las dificultades de Mariana Rodríguez para superar a Clara Luz Flores de Morena, sino por el desafío que la planta el candidato opositor Adrián de la Garza, al igual que Astiazarán, alcalde de la ciudad capital, además con una oferta creíble de un cambio positivo en seguridad pública a partir de su trayectoria y resultados.

Otro caso de esposa de político encaminada a gobernar su Estado es el de Grecia Quiroz en Michoacán; una ama de casa que la tragedia le llevó a continuar la causa del finado marido en su casi determinación de combatir al crimen y la extorsión, en un lugar de probada complicidad de autoridades con criminales. La rudeza de Morena y de las autoridades locales le ha facilitado el camino y le ha dado credibilidad. De ganar sería una de las grandes hazañas del 27.

MC ha intentado hacer su candidata a Grecia Quiroz, hacer de ella un trofeo; hasta Luis Donaldo ha estado presente en tal empeño. La alcaldesa se ha mantenido hasta hoy en lo suyo, esto es, ser candidata independiente y tiene posibilidad de triunfar.

Colosio se encamina a lo que será el mayor reto de su carrera política. Inexplicable decisión para quien siempre mantuvo honrosa distancia de su padre.