La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó que existan irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez, pese a lo señalado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

A través de un comunicado, la SEP dijo que las observaciones mencionadas son parte de una auditoría en proceso, por lo que continúa el proceso que permita hacer las aclaraciones correspondientes.

SEP responde a presuntas irregularidades de más de 592 millones en becas Benito Juárez

De acuerdo con la información, la Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades por más de 592 millones de pesos relacionadas con la entrega de Becas Benito Juárez, otorgadas a alumnos del bachillerato.

SEP responde a presuntas irregularidades de más de 592 millones en becas Benito Juárez (Especial)

Una auditoría de la dependencia habría revelado que 592.3 millones de pesos de las Becas Benito Juárez fueron entregados a 67 mil 142 estudiantes, cuyos datos nunca fueron validados.

Ante estos señalamientos, la SEP señaló que las observaciones realizadas por Anticorrupción son parte de un proceso que aún no concluye, sin embargo, negó que existan irregularidades.

La SEP dijo que las instituciones involucradas continúan proporcionando información y realizando las aclaraciones correspondientes para atender las observaciones de la Secretaría Anticorrupción.

Sobre la identidad de las personas beneficiarias, la SEP señaló que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) verificó este requisito antes de cada dispersión de recursos.

Por lo anterior, la dependencia sostuvo que no se entregaron becas a personas que no contaran con una Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada o que no tuvieran todos sus datos validados.

SEP desmiente irregularidades por 592 millones de pesos en becas Benito Juárez (@SEP_mx)

SEP aclara presunta entrega de becas Benito Juárez a alumnos de escuelas privadas

La SEP también aclaró las observaciones ligadas con estudiantes de escuelas particulares, explicando que los criterios de 2024 otorgaban la beca a familias con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública.

Esto significaba que una familia con dos estudiantes podía recibir el apoyo si uno de ellos asistía a una escuela pública, aunque el otro estuviera inscrito en una institución particular.

Se informó que la CNBB realiza verificaciones presenciales de las familias y del alumnado beneficiario, con el objetivo de comprobar que se cumplan los criterios de elegibilidad establecidos para los programas de becas.