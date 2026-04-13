Hay momentos en la política pública que marcan un antes y un después. La alfabetización en poco menos de un año de más de 150 mil personas en Chiapas es uno de ellos. No se trata únicamente de enseñar a leer y escribir; se trata de abrir la puerta de entrada a la vida pública, a la participación, a la dignidad.

Pero toda puerta que se abre plantea una pregunta inevitable: ¿qué sigue?

Hoy en los albores del arranque de la segunda etapa del programa de alfabetización Chiapas Puede, el debate ya no debe centrarse en cuántas personas han sido alfabetizadas, sino en cómo va a cambiar su vida a partir de ello. Porque la alfabetización, por sí sola, es un punto de partida, no un destino.

El verdadero desafío comienza ahora.

La alfabetización tiene un impacto inmediato en lo educativo, pero su potencial real se despliega cuando se conecta con la economía. Ahí es donde se define si este esfuerzo histórico se convierte en transformación o se queda como un logro aislado.

¿Está el sector económico —público y privado— viendo esta nueva realidad como una oportunidad?

La respuesta a esa pregunta marcará el rumbo de Chiapas Puede en los próximos años.

Estamos frente a miles de personas que hoy cuentan con nuevas capacidades. Personas que pueden integrarse a cadenas productivas, capacitarse, emprender, participar. Convertir la alfabetización en un activo económico no es una aspiración retórica: es una necesidad estratégica.

Aquí el Gobierno tiene una responsabilidad central. La alfabetización no puede entenderse como un programa aislado, sino como el primer eslabón de una política más amplia.

Se requiere una estrategia que conecte educación con bienestar. Que articule instituciones, genere incentivos y construya rutas claras para que quienes aprendieron a leer y escribir puedan también acceder a oportunidades productivas.

No basta con enseñar. Hay que acompañar.

El siguiente paso exige la incorporación de nuevos actores. Empresarios, cooperativas, instituciones financieras, proyectos comunitarios. Todos tienen un papel que jugar en la construcción de una economía más incluyente.

Modelos como la economía social, la economía circular o los emprendimientos comunitarios pueden convertirse en vehículos reales de movilidad económica. Pero esto solo será posible si existen condiciones: financiamiento, capacitación, acompañamiento técnico.

De lo contrario, el riesgo es claro: que la alfabetización no logre traducirse en bienestar .

La experiencia demuestra que los procesos sociales no se sostienen solos. La alfabetización abre la puerta, pero el tránsito hacia una mejor calidad de vida requiere seguimiento.

Formación técnica, asesoría para el emprendimiento, acceso al crédito, redes de apoyo. Todo ello forma parte de un ecosistema que debe construirse de manera intencional.

No se trata de esfuerzos aislados, sino de una estrategia integrada.

La política pública suele caer en una trampa recurrente: inaugurar programas sin garantizar su continuidad. En este caso, ese error sería especialmente costoso.

La gran proeza alfabetizadora que se ha hecho en la entidad sureña debe asumirse como parte de un proceso de largo plazo. Uno que conecte aprendizaje, trabajo y comunidad. Uno que transforme de manera sostenida la vida de las personas.

Porque el verdadero éxito no está en la cifra, sino en lo que esa cifra representa en el tiempo.

Si se logra dar este siguiente paso, Chiapas Puede dejará de ser únicamente un programa educativo de trascendencia educativa nacional para convertirse en una política integral de bienestar, como lo ha planteado el gobernador de la entidad.

Eso implica capacidad de gobierno: conectar actores, alinear intereses, sostener procesos. Implica también una visión clara: entender que el bienestar no se decreta, se construye.

Día a día. Persona a persona.

Chiapas está frente a una oportunidad histórica. Pasar de la alfabetización como meta, a la alfabetización como base del desarrollo.

Si ese tránsito se concreta, no solo se habrá enseñado a leer y escribir. Se habrá abierto una ruta real para que miles de personas transformen su lugar en la economía y en la sociedad.

Ahí, y solo ahí, la política pública encuentra su sentido más profundo.