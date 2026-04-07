El influencer identificado como Benjamín López fue detenido por autoridades ejidales en el estado de Chiapas, tras difundir una imagen generada con inteligencia artificial de Sak’ Chen, centro turístico ubicado en la comunidad de Nuevo San Juan Chamula.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido se disculpó por la difusión del meme y señaló que fue sancionado en cumplimiento con los acuerdos internos que existen entre los habitantes de dicha comunidad.

Encarcelan y multan a influencer por difundir imagen generada con IA en centro turístico de Chiapas

El influencer Benjamín López fue detenido y encarcelado por habitantes de la comunidad de Nuevo San Juan Chamula, en Chiapas, tras difundir una imagen generada con IA en el centro turístico Sak’ Chen.

La imagen mostraba al creador de contenido en uno de los puentes colgantes que hay en los ríos de la zona, mientras “escapaba de tres cocodrilos” que supuestamente lo estaban rodeando.

Lo que pretendía ser un meme, fue considerado por los ejidatarios de Nuevo San Juan Chamula como un hecho que afectó la imagen de la comunidad, por lo que acudieron al domicilio de Benjamín López para arrestarlo.

De acuerdo con el propio influencer, la comunidad lo sancionó con nueve horas de cárcel, además de que le impusieron una multa de 5 mil pesos por su falta, de acuerdo con las normativas que mantiene la propia comunidad.

Detienen a influencer por imagen generada con IA en centro turístico de Chiapas (Benjamín López / FB)

Influencer se disculpa por difundir imagen con IA en centro turístico de Chiapas

Una vez fue liberado, Benjamín López se disculpó a través de sus redes por la difusión de la imagen con IA en el centro turístico Sak’ Chen.

En su mensaje, el influencer reconoció que se equivocó al “no aclarar que era un meme”, por lo que distintos medios de comunicación locales tomaron como verdadera la imagen, dañando así la reputación de su comunidad.

Benjamín López aclaró que fue encarcelado y multado por los ejidatarios de Nuevo San Juan Chamula en cumplimiento de las acuerdos locales, por lo que buscó poner fin a la polémica que rodeo la publicación de su meme con IA.